«Δελτίο θυέλλης» στη Βουλή: Άγρια διήμερη μάχη για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές σε σκηνικό απόλυτης πόλωσης

«Δελτίο θυέλλης» δύο ημερών εκδίδει η Βουλή, καθώς προβλέπονται ισχυρές πολιτικές αναταράξεις και έντονες... κοινοβουλευτικές καταιγίδες το προσεχές 48ωρο.

Το κλίμα είναι ήδη άκρως πολωμένο, μιας και το μέτωπο ΝΔ - ΠΑΣΟΚ έχει αναζωπυρωθεί για τα καλά, με επίκεντρο τις υποκλοπές, μετά και την χθεσινή επεισοδιακή ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ που οδήγησε ακόμη και σε εκατέρωθεν πυρά για τις διαρροές που υπήρξαν. Την ώρα μάλιστα που οι ανακοινώσεις για τα νέα κόμματα - απόψε της Μαρίας Καρυστιανού και την ερχόμενη Τρίτη του Αλέξη Τσίπρα - επιτείνουν την εχθρότητα και τον ανταγωνισμό ακόμα και μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Σε αυτή τη ρευστή συνθήκη, μια άγρια διήμερη κοινοβουλευτική μάχη βρίσκεται προ των πυλών κι έρχεται να προστεθεί ως άλλη μια ψηφίδα έντασης στο πολιτικό μωσαϊκό.

Απόψε οι διπλές κάλπες για Αραμπατζή - Λιβανό

Αρχής γενομένης από σήμερα το πρωί, όποτε και τα κόμματα δίνουν ραντεβού στην Ολομέλεια για τη μάχη του ΟΠΕΚΕΠΕ , καθώς θα συζητηθούν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην επικεφαλής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, με φόντο τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελέως.

Οι δύο κάλπες κατά των πρώην υπουργών, που θα συμπεριλαμβάνουν και τις δυο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής, εκείνη του ΠΑΣΟΚ καθώς και την κοινή των ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς - θα στηθούν αργά το βράδυ.

Προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και να συγκροτηθεί η προανακριτική, απαιτείται η θετική ψήφος από 151 βουλευτές. Από την πρώτη στιγμή ωστόσο η κυβέρνηση έχει πει «όχι», υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική εξέταση, επομένως δεν αναμένεται να προκύψουν - εκτός συγκλονιστικού απροόπτου - ιδιαίτερες εκπλήξεις από τις κάλπες.

Το βάρος της εκπροσώπησης της κυβέρνησης θα σηκώσει σήμερα, κατά πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ δικαίωμα να τοποθετηθούν θα έχουν και οι δύο αναφερόμενοι πρώην υπουργοί.

Νέος γύρος με τις υποκλοπές

Η αντιπαράθεση πάντως δεν θα τελειώσει απόψε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κι αυτό διότι επίκειται το πρωί της Παρασκευής και νέος, ακόμη πιο σκληρός γύρος, με επίκεντρο το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές.

Η μάχη προμηνύεται ομηρική, δεδομένης και της καταγγελίας της αντιπολίτευσης περί «γαλάζιου» μπλόκου με όχημα τη συνταγματική πρόβλεψη, με βάση την οποία το δικαίωμα της μειοψηφίας για συγκρότηση εξεταστικής αφορά σε ζητήματα που δεν ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η αντιπολίτευση να τραβήξει κάποιο από τα ισχυρά όπλα της κοινοβουλευτικής της φαρέτρας…