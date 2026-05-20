ΠΑΣΟΚ: Κλείνει τη συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες - Η δημοσκόπηση που προκαλεί χαμόγελα

Κάθε συζήτηση που αποπροσανατολίζει από την κεντρική γραμμή και δημιουργεί εκ νέου σύγχυση για τις μετεκλογικές συνεργασίες σπεύσει να κόψει το ΠΑΣΟΚ.

«Αντίπαλός μας πριν και μετά τις εκλογές είναι η ΝΔ, μας χωρίζει πολιτική και αξιακή άβυσσος» είναι το μήνυμα που στέλνει η Χαριλάου Τρικούπη, προκειμένου να μην επιτρέψει φήμες και σενάρια, τα οποία ταλαιπωρούσαν επί μήνες το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Το συνέδριο είναι άλλωστε πρόσφατο και η απόφαση ομόφωνη νωπή», τονίζουν μέσω του FLASH κομματικές πηγές. «Το ΠΑΣΟΚ έχει πολιτικό και ιδεολογικό αντίπαλο τη ΝΔ και για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή η σημερινή κυβέρνηση πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση», θυμίζουν συνοπτικά αναφορικά με το περιεχόμενό της.

Ωστόσο, οι διατυπώσεις δύο κορυφαίων στελεχών σε δημόσιες τοποθετήσεις τους έδωσαν τροφή για ποικίλες ερμηνείες. Η Άννα Διαμαντοπούλου υποστήριξε στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών ότι «πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η ΝΔ» και «οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση». Πάντως, σημείωσε ότι «θα ήταν αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση».

Ο Παύλος Γερουλάνος από την πλευρά του δήλωσε (protothema) ότι «αν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνήσει με την ατζέντα μας». Βεβαίως, στην ίδια συνέντευξη εξηγεί γιατί δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη ΝΔ.

Σφήνα στη σχετική συζήτηση μπήκε ο Χάρης Δούκας, δηλώνοντας ότι (ΣΚΑΙ) «κανένα σενάριο για το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνδέεται με την εξέλιξη που θέλει τη συνεργασία με τη ΝΔ».

Σε συνέντευξη που παραχωρεί το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κλείσει κάθε χαραμάδα που μπορεί να θεωρηθεί ότι έμεινε ανοιχτή, αν και στη Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν ότι επί της ουσίας πρόκειται για «μη θέμα», το οποίο τεχνηέντως μένει στην επικαιρότητα.

Παρομοίως, για την συζήτηση που αφορά το κόμμα Τσίπρα και τη «μάχη για τη δεύτερη θέση», όπως συνηθίζεται να λέγεται χάριν συντομίας στη δημόσια σφαίρα, στο ΠΑΣΟΚ με νόημα σχολιάζουν ότι αυτή είναι μια μάχη που δεν θα δώσουν! Γιατί, όπως θα συμπληρώσουν, η αναμέτρηση που τους αφορά είναι αυτή για την πρώτη θέση «και αυτό το σχέδιο οφείλουμε να υπηρετήσουμε».

«Όλα τα υπόλοιπα διευκολύνουν τη ΝΔ», καταλήγουν, επιμένοντας ότι το Μαξίμου «έχει καούρα» για τα νέα κόμματα και τον κ. Τσίπρα «φοβούμενη ότι με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα ηττηθεί».

Ένα από τα επιχειρήματα που προβάλλεται και έχει διατυπώσει ουκ ολίγες φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι το κόμμα του είναι το μοναδικό με κυβερνητική πρόταση, το οποίο αποσπά ψήφους και εκλογικό ακροατήριο από τη ΝΔ, κάτι που δεν καταφέρνει ο κ. Τσίπρας και γι’ αυτό προτιμάται ως αντίπαλος. Συν το ότι η αναμόχλευση του παρελθόντος ως πρωθυπουργού συσπειρώνει ακόμη και τους δυσαρεστημένους σήμερα με τη ΝΔ.

Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, έκτος ο Τσίπρας

Στην αξιωματική αντιπολίτευση παρακολουθούν τέλος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ικανοποίηση τη δημοσκόπηση της εταιρείας «to the point» στην ιστοσελίδα voria, η οποία διενεργήθηκε για την Α' Θεσσαλονίκης και τα αποτελέσματά της κρίνονται αρκετά ενθαρρυντικά για το ΠΑΣΟΚ για δύο λόγους. Πρώτον, διότι αν και πρόκειται για για μια περιοχή προβληματική με αποχωρήσεις στελεχών (Καστανίδης, Σαουλίδης), το ΠΑΣΟΚ όχι απλά αντέχει αλλά κλείνει σημαντικά την ψαλίδα από τη ΝΔ (από 16,9% το Δεκέμβριο του 2025 σε 9,9% το Μάιο του 2026, δηλαδή διαφορά μικρότερη από 10 μονάδες, 20,4% με 10,5% στην πρόθεση ψήφου). Δεύτερον, διότι στην προσθήκη των νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί με άνεση τη δεύτερη θέση (ποσοστό 9,8%), αφού το κόμμα Τσίπρα καταγράφεται έκτο με 6,3% και το κόμμα Καρυστιανού τρίτο με 8,3%.