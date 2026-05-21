ΠΑΣΟΚ: Μετωπική στη Βουλή και «άνοιγμα» με 20 νέα πρόσωπα για το χαρτί της αλλαγής

Ένα καυτό διήμερο με επίκεντρο τη Βουλή ξεκινά για το ΠΑΣΟΚ και το Νίκος Ανδρουλάκης , καθώς στην Ολομέλεια θα συζητηθούν σήμερα οι προτάσεις του για Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για δύο γαλάζιους πρώην υπουργούς και αύριο για Εξεταστική για τις υποκλοπές.

Η προαναγγελθείσα αρνητική στάση της πλειοψηφίας για τη μία περίπτωση και η δρομολογούμενη απόρριψη και του δεύτερου αιτήματος οδηγεί την αξιωματική αντιπολίτευση σε μια ακόμη μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί η προοπτική κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας, αν και ο χρόνος για την υποβολή της μένει αδιευκρίνιστος.

Ο Νίκος Ανδρουλακης δίνει μεγάλη βαρύτητα στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα. Τόσο γιατί θεωρεί ότι κερδίζει πόντους κυβερνησιμότητας έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και γιατί απόντος του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος παραιτήθηκε προ μηνών για να κάνει κόμμα, εμφανίζεται να εκπροσωπεί το όλον της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

Η διεύρυνση

Σε ένα μικρό αλλά σημαντικό διάλειμμα από την παρουσία του στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα λάβει μέρος στις 12 το μεσημερι στη Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης που θα συνεδριάσει σε κεντρικό ξενοδοχείο, δίνοντας συνέχεια στο πετυχημένο ως τώρα εγχείρημα να ανοίξει το ΠΑΣΟΚ σε ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις και πρόσωπα. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθούν τα ονόματα περίπου 20 ατόμων που θα δημοσιοποιούν την απόφασή τους να ενώσουν τις φωνές τους με την Χαριλάου Τρικούπη και να συστρατευτούν στο κάλεσμα για πολιτική αλλαγή.

«Ο προοδευτικός κόσμος της χώρας και όποιος κόσμος ό,τι και αν ψήφισε και θέλει αλλαγή και σταθερότητα, θα πάει στις κάλπες. Εκείνη την ώρα, ή θα πάνε σε μία ψήφο διαμαρτυρίας ή σε μία ψήφο κυβερνητική. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια κυβερνητική επιλογή που μπορεί να φέρει και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα», τόνισε χθες ο κ. Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να οδηγηθεί η ΝΔ στην αντιπολίτευση. Όπως είχε προϊδεάσει ο FLASH, με την τελευταία αναφορά έβαλε φρένο στις συζητήσεις για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ιδίως στο σκέλος που αφορά τη σύμπραξη με το κυβερνών κόμμα.

Την ίδια στιγμή, καταβάλλεται προσπάθεια να χαμηλώσουν οι τόνοι και να μην μονοπωλούνται οι απαντήσεις στο θέμα του υπό ίδρυση κόμματος Τσίπρα, αν και το επιχείρημα μένει αναλλοίωτο: «Το 41% το πήρε η ΝΔ και με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και με αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Τσίπρα. Άρα, το να λέει σήμερα "παραμερίστε, για να περάσω", νομίζω, δεν στοιχειοθετείται βάσει των προηγούμενων επιδόσεών του. Τη βολεύει τη ΝΔ και το λένε ευθαρσώς, χωρίς να τους βασανίσουν, το λένε μόνοι τους», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στην Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζονται -πιθανότατα την επόμενη Τετάρτη 27 του μήνα, μία ημέρα μετά τα αποκαλυπτήρια Τσίπρα – για μια εκδήλωση για την Αυτοδιοίκηση στο λεκανοπέδιο, ενώ σε χρόνο παράλληλο ο γραμματέας Γιάννης Βαρδακαστάνης «τρέχει» το κόμμα με προτεραιότητα να λειτουργήσουν δυναμικά τα περιφερειακά συμβούλια και οι οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Από την πλευρά της, η Επιτροπή Ψηφοδελτίων εργάζεται πυρετωδώς στην κατεύθυνση να κλείσει το 70% των ψηφοδελτίων ως τα τέλη Ιουνίου.