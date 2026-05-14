Επιμένει ο Άδωνις: «Ο Ανδρουλάκης μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ, πέρασε ζάχαρη στα μνημόνια»

Συνέχεια στην σκληρή κόντρα με τη Χαριλάου Τρικούπη, με επίκεντρο το μισθωμένο ακίνητο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, έδωσε από βήματος Ολομέλειας ο Άδωνις Γεωργιάδης, καταγγέλλοντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης παριστάνει το «διαπρύσιο κήνσορα της ηθικής», τον «Κικέρων», τον «άμεμπτο, αδιάφθορο και πάλλευκο», την ώρα που όπως είπε, «μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ» την περίοδο των μνημονίων, περνώντας «ζάχαρη».

«Δεν μπορεί για το θέμα Ανδρουλάκη και τον ξεχασιάρη λογιστή που ξέχασε να δηλώσει 1 εκατ. ευρώ - που τυπικά έχει καταθέσει ψευδές πόθεν έσχες και πρέπει να ασκηθεί δίωξη για κακούργημα - να μην πειράζει, και για τον κτηνοτρόφο στις Σέρρες και τον Λιβανό να θέλουμε να τους βάλουμε φυλακή! Είναι υποκριτής και ψεύτης!», σχολίασε αρχικώς ο υπουργός, αναφερόμενος στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Αναφορικώς δε με το επίμαχο ακίνητο στην ιδιαίτερη πατρίδα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο υπουργός Υγείας επέμεινε πως «έβαλε το Δημόσιο να το ανακαινίσει με χρήματα του ελληνικού λαού».

«Μια εβδομάδα πριν μπει η χώρα στο μνημόνιο, την ώρα που όλοι οι άλλοι μπαίναμε σε φοβερές θυσίες, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά. Κατάφερε να πάρει ένα πολύ υψηλό ενοίκιο να αποθησαυρίσει και να περάσει την δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Την ώρα που κόβατε μισθούς και συντάξεις! Κυνηγάμε τον κτηνοτρόφο στις Σέρρες για την επιδότηση των 5.000 ευρώ και ο Ανδρουλάκης.... μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο!», φώναξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ σχολίασε, εκτός μικροφώνου, μετά τη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Να πάμε στα δικαστήρια! Αλλά πρώτα να φέρει τις συμβάσεις στην επιτροπή Θεσμών να δούμε τι έγινε!».

Για λάσπη στον ανεμιστήρα έκανε λόγο, απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, τονίζοντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προσφύγει στα δικαστήρια για την «αισχρή» επίθεση που δέχεται.

Το «καρφί» του Άδωνη στον Φάμελλο για τον Τσίπρα

Νωρίτερα, με μία σπόντα για τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά και το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υποδέχθηκε την κριτική του Σωκράτη Φάμελλου ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δεν τον βλέπω να πηγαίνει στον κύριο Τσίπρα τον Σωκράτη Φάμελλο. Ήρθε εδώ για να βρίσει τον Γεωργιάδη και να γίνει φασαρία, επειδή έχει άγχος για τον ανταγωνισμό με τον Τσίπρα. Είπε ένα κάρο ανοησίες για το ΕΣΥ, δεν έχει ιδέα για τι μιλάει, έπαιξε μια κασέτα μπας και τσιμπήσει τίποτα από τον Τσίπρα», σχολίασε ο υπουργός Υγείας από βήματος Ολομέλειας, όπου συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας.

Είχε προηγηθεί η παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, για την κατάσταση του ΕΣΥ, ενώ δεν έλειψαν και οι προσωπικές αιχμές.

«Ο κύριος Μητσοτάκης καλύπτει το ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης, τον υπουργό της προπαγάνδας, των fake news, της Ομάδας Αλήθειας, τον γνήσιο εκπρόσωπο του τραμπισμού στην Ελλάδα», υποστήριξε ο Σωκράτης Φάμελλος, βάζοντας στο στόχαστρο τον υπουργό Υγείας.