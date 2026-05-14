Πολιτική Άδωνις Γεωργιάδης Ζωή Κωνσταντοπούλου Βουλή Δικογραφία

«Έχει έρθει εν εξάλλω» - «Παρακράτος»:Άγριος καβγάς Άδωνι-Ζωής για τη βροχή δικογραφιών σε βάρος της

Σε υψηλούς τόνους και με βαριές αλληλοκατηγορίες διεξήχθη η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή, με αφορμή δικογραφίες που διαβιβάστηκαν για την υπόθεση των Τεμπών.

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
Κατερίνα Κανάκη avatar
Κατερίνα Κανάκη

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Για «παρακράτος» της κυβέρνησης Μητσοτάκη έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας «κατάχρηση εξουσίας» με αφορμή σειρά δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στη Βουλή εις βάρος της και συζητούνται το πρωί της Παρασκευής στην επιτροπή Δεοντολογίας.

Ο λόγος για συνολικώς πέντε δικογραφίες, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν μηνύσεις δικαστικών λειτουργών στο πλαίσιο όσων συνέβησαν στη δίκη των Τεμπών.

«Ο παρακρατικός Γεωργιάδης με απειλεί με 15 μηνύσεις την εβδομάδα και πως θα με βάλει φυλακή. Και έρχονται εσπευσμένα τρεις δικογραφίες, πριν καν τις παραλάβω, μου κοινοποιείται κλήση για την επιτροπή Δεοντολογίας, με μηνύσεις δικαστών και αστυνομικών στη Λάρισα εναντίον μου και εναντίον των γονιών των θυμάτων. Και έρχεται και μια ψευδομήνυση του Γεωργιάδη!», υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας πως «αντί να ζητούν συγγνώμη γονυπετείς για τα Τέμπη», την απειλούν πως θα την βάλουν φυλακή.

Μάλιστα προειδοποίησε και τον πρόεδρο της επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργο Γεωργαντά, φωνάζοντάς του: «θα καταμηνυθείτε κι εσείς!».

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως «μεγάλη υποκρίτρια», λέγοντας πως δεν την κυνηγάει κάποιος παρακρατικός μηχανισμός, αλλά η κουνιάδα της Τζώρτζιας Κεφαλά. «Και της χρωστάτε τα λεφτά, και έχετε κάνει φoρολογική παράβαση. Αντί να απολογηθείτε για τις παρανομίες, κάνετε μπούλινγκ στην επιθεώρηση Εργασίας», κατήγγειλε ο υπουργός Υγείας.

«Είστε παρακρατικός ομολογημένα!», φώναξε τότε εκείνη, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά: «Ήρθε η κυρία εν εξάλλω, εγώ είμαι φυσιολογικός! Έχει έρθει εν εξάλλω, σε κρίση!».

Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί αύριο τόσο στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας η οποία θα συζητήσει για την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, όσο και στη συνεδρίαση της Ολομέλειας επί του νομοσχεδίου Γεωργιάδη.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Άδωνις Γεωργιάδης Ζωή Κωνσταντοπούλου Βουλή Δικογραφία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader