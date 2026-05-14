«Έχει έρθει εν εξάλλω» - «Παρακράτος»:Άγριος καβγάς Άδωνι-Ζωής για τη βροχή δικογραφιών σε βάρος της

Για «παρακράτος» της κυβέρνησης Μητσοτάκη έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας «κατάχρηση εξουσίας» με αφορμή σειρά δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στη Βουλή εις βάρος της και συζητούνται το πρωί της Παρασκευής στην επιτροπή Δεοντολογίας.



Ο λόγος για συνολικώς πέντε δικογραφίες, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν μηνύσεις δικαστικών λειτουργών στο πλαίσιο όσων συνέβησαν στη δίκη των Τεμπών.



«Ο παρακρατικός Γεωργιάδης με απειλεί με 15 μηνύσεις την εβδομάδα και πως θα με βάλει φυλακή. Και έρχονται εσπευσμένα τρεις δικογραφίες, πριν καν τις παραλάβω, μου κοινοποιείται κλήση για την επιτροπή Δεοντολογίας, με μηνύσεις δικαστών και αστυνομικών στη Λάρισα εναντίον μου και εναντίον των γονιών των θυμάτων. Και έρχεται και μια ψευδομήνυση του Γεωργιάδη!», υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας πως «αντί να ζητούν συγγνώμη γονυπετείς για τα Τέμπη», την απειλούν πως θα την βάλουν φυλακή.



Μάλιστα προειδοποίησε και τον πρόεδρο της επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργο Γεωργαντά, φωνάζοντάς του: «θα καταμηνυθείτε κι εσείς!».



Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως «μεγάλη υποκρίτρια», λέγοντας πως δεν την κυνηγάει κάποιος παρακρατικός μηχανισμός, αλλά η κουνιάδα της Τζώρτζιας Κεφαλά. «Και της χρωστάτε τα λεφτά, και έχετε κάνει φoρολογική παράβαση. Αντί να απολογηθείτε για τις παρανομίες, κάνετε μπούλινγκ στην επιθεώρηση Εργασίας», κατήγγειλε ο υπουργός Υγείας.



«Είστε παρακρατικός ομολογημένα!», φώναξε τότε εκείνη, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά: «Ήρθε η κυρία εν εξάλλω, εγώ είμαι φυσιολογικός! Έχει έρθει εν εξάλλω, σε κρίση!».



Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί αύριο τόσο στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας η οποία θα συζητήσει για την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, όσο και στη συνεδρίαση της Ολομέλειας επί του νομοσχεδίου Γεωργιάδη.