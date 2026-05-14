Μαρινάκης για το ακίνητο Ανδρουλάκη: «Ερωτήματα στο ηθικό σκέλος, σκεφθείτε να ήταν ο Πρωθυπουργός»

Στα δικαστήρια θα οδηγηθεί όπως όλα δείχνουν η υπόθεση της αποκάλυψης για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη το οποίο μισθώθηκε στο ελληνικό Δημόσιο (Κτηματολόγιο) και το οποίο απέφερε έσοδα 1,2 εκατ. ευρώ από τα ενοίκια.

Το δημοσίευμα του mononews.gr προκάλεσε αρχικά την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας και την οργισμένη απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη με τον Άδωνι Γεωργιάδη να δηλώνει διατεθειμένος να προσέλθει στη δικαιοσύνη αφού, προηγουμένως όπως λέει, ο κ. Ανδρουλάκης καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής όλα τα έγγραφα για τα ενοίκια που εισέπραξε.

Μαρινάκης: Eρωτήματα στο ηθικό σκέλος

«Ούτε ο υπουργός Υγείας, ούτε η κυβέρνηση έθεσε ζήτημα νομιμότητας για τον κ. Ανδρουλάκη, η ίδια η συμπεριφορά, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ, έρχονται σε πλήρη αναντιστοιχία με όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Γεννώνται όμως ερωτήματα στο ηθικό σκέλος» είπε ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε: «πώς γίνεται να εισπράτει αυτά τα ποσά από το δημόσιο και ταυτόχρονα να επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας; Σκεφθείτε να αφορούσε τον πρωθυπουργό ή σε άλλο στέλεχος της ΝΔ. Θα είχαμε «βροχή» ανακοινώσεων, εξεταστικές, προανακριτικές»

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος στήριξε απόλυτα τον υπουργό Υγείας λέγοντας ότι δέχθηκε επίθεση επειδή βγήκε να μιλήσει, έθεσε ωστόσο θέμα ως προς την προαναγγελία του ΠΑΣΟΚ ότι θα κινηθεί νομικά.

«Θα δεχόμαστε μηνύσεις όταν θίγουμε ζητήματα ηθικής τάξης, όχι νομικής φύσης, έχετε δει τι γράφει το ΠΑΣΟΚ στις ανακοινώσεις του για την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό;» συμπλήρωσε διατυπώνοντας μάλιστα το ερώτημα εάν το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί νομικά και εναντίον του μέσου ενημέρωσης και του δημοσιογράφου που αποκάλυψε την υπόθεση.