Ανδρουλάκης για το ακίνητο: «Είμαι και ηθικός και νόμιμος, δέχομαι επίθεση-1.000 το μήνα το ενοίκιο»

Το ζήτημα που έχει ανακύψει γύρω από την εκμίσθωση επαγγελματικού ακινήτου που συνδέεται με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, έχει εξελιχθεί σε νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ζήτημα, που ξεκίνησε από δημοσιεύματα και δημόσιες αναφορές σχετικά με τη διαδικασία μίσθωσης και τη διαφάνεια των στοιχείων, πήρε γρήγορα διαστάσεις μετωπικής σύγκρουσης, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δίνει «ραντεβού» με τον Άδωνι Γεωργιάδη στα δικαστήρια, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση περί νόμιμου και ηθικού.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, ο Νίκος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε δημόσια σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης (14/5) στο Action24. «Πριν μιλήσω για τη συκοφαντία και τις αθλιότητες του κυρίου Γεωργιάδη, να σταθούμε στην συγκλονιστική τραγωδία με τα δύο νέα παιδιά που αυτοκτόνησαν και να σκεφτούμε τι λάθος έχει γίνει στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κι εμείς οι πολιτικοί τι λάθη έχουμε κάνει», τόνισε αρχικά και έδωσε συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων 17χρονων μαθητριών.

Συνεχίζοντας, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι δέχεται επίθεση τις τελευταίες ημέρες όπως και με τις υποκλοπές, «από τη μια ο πρωθυπουργός που "το παίζει καλός" και από την άλλη ένα μιντιακό σύστημα και υπουργοί που επιχειρούν την ηθική μου εξόντωση». «Είμαι και ηθικός και νόμιμος, άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι», συμπλήρωσε για να ρίξει ακολούθως τα πυρά» στον Άδωνι Γεωργιάδη τον οποίο χαρακτήρισε «ψεύτη» και «συκοφάντη». Μάλιστα, απηύθυνε κάλεσμα σε κάθε πολίτη «να ενώσουμε τα χέρια μας κατά της ανηθικότητας, της διαφθοράς και της ακρίβειας».

Ανέφερε ότι για το επίμαχο ακίνητο λαμβάνει 1.000 ευρώ το μήνα ενοίκιο μεσοσταθμικά. «Δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό», πρόσθεσε. Είπε ακόμη πως το Κτηματολόγιο «έκανε μονομερώς επέκταση συμβολαίου γιατί δεν έβρισκαν άλλο ακίνητο». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, τόνισε ότι «τρέχει» ο διαγωνισμός για το κτήριο αλλά δεν λαμβάνει μέρος και αναρωτήθηκε αν είναι ανήθικοι όσοι κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

«Τον μόνο Κατακουζηνό που ξέρω είναι από το "Κωνσταντίνου και Ελένης"»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για δημοσίευμα με «συκοφάντες» για «πολιτική δολοφονία» και είπε πως αναζητήθηκε ο δημοσιογράφος που υπέγραφε το άρθρο αλλά δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο. «Τον μόνο Κατακουζηνό που ξέρω είναι από το Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι "μούφα" δημοσιογράφος, δεν υπάρχει. Το μιντιακό σύστημα της ΝΔ έστησε ένα δημοσίευμα και μετά τον πήραν ο Γεωργιάδης και οι άλλοι», συμπλήρωσε. Υποστήριξε ότι υπήρξαν τρολ της ΝΔ που έλεγαν ότι είναι πράκτορας της Τουρκίας και ότι πρωταγωνιστεί σε επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας.

Για το πόθεν έσχες, άφησε αιχμές λέγοντας ότι «το 2023 μας είχαν ενημερώσει από τη Βουλή για κάποια στοιχεία που είχαμε ξεχάσει, αυτή τη φορά δεν μας ενημέρωσε κανείς». Υπογράμμισε ότι κάποιοι πήγαν στα φορολογικά δικαστήρια και δικαιώθηκαν ενώ ο ίδιος πλήρωνε φόρο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είπε ακόμη ότι τα μισά χρήματα από το εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. «Πλήρωσα φόρο που θα μπορούσα να μη πληρώσω και ουδέποτε διεκδίκησα», υπογράμμισε.

«Βολές κατά Τσίπρα»

Απαντώντας στις «βολές» για τις δημοσκοπήσεις, είπε με νόημα πως το 2023 έπεσαν έξω. Για τα σχόλια του Αλέξη Τσίπρας ότι δεν υπάρχει σκληρή αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Άρα ο ίδιος ήταν σκληρή και αποτελεσματική αντιπολίτευση; Γιατί εγώ ξέρω ότι έχασε με τη μεγαλύτερη διαφορά της Μεταπολίτευσης. Τι θέλει να πει; Ότι δεν είμαστε εμείς αποτελεσματικοί και είναι αυτός που κατά τεκμήριο ο λαός του είπε ότι δεν είναι;».

Για το άκομψο σχόλιο της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη δήλωση του στελέχους του κόμματος ως «απαράδεκτη» και συμπλήρωσε ότι η ίδια «ζήτησε δημοσίως συγγνώμη». Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι για εκείνον «ήταν δύσκολη μέρα συναισθηματικά».