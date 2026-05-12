Αναστασίου: «Να λουστεί δυο φορές ο Τσίπρας, είναι έντονη η μπογιά» - «Δώρο» από το ΠΑΣΟΚ

Εντάξει, η Βάσια Αναστασίου είναι ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που έγινε γνωστό για κάποιες ώρες με αφορμή τη μακάβρια δήλωση που είχε κάνει ότι βρίσκεται... έναν θάνατο πριν την έδρα (δύσμοιρε Μανώλη Χριστοδουλάκη).

Η... αναπληρώτρια βουλευτής, όπως έχει δηλώσει, είχε αποδώσει τότε τη συγκεκριμένη αναφορά της στο... βρετανικό χιούμορ που διαθέτει. Και σίγουρα συμπεριλαμβάνεται στις «στελεχάρες» που όπως λέει, έχει το ΠΑΣΟΚ.

Το απέδειξε και με αυτά που είπε για τον Αλέξη Τσίπρα τον οποίο κάλεσε (στο KONTRA) να λουστεί δυο φορές για να φύγει η έντονη μπογιά από τα μαλλιά του.

Γιατί;

Διότι ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην ομιλία του στο Χαλάνδρι στη Φώφη Γεννηματά και αυτό η πασοκική συνείδηση της Βάσιας Αναστασίου δε μπορούσε να το ανεχθεί.

Δε ξέρω στην Αμαλίας ποια γνώμη έχουν αλλά το «δώρο» μια χαρά καλοδεχούμενο είναι.