Αρκεί το «κουφάλα νεκροθάφτη» ή μήπως το ΠΑΣΟΚ να «αποσύρει» την Αναστασίου;

Η κατά δήλωση της αναπληρώτρια βουλευτής (ο όρος δεν υπάρχει, ήθελε να πει επιλαχούσα) Ανατολικής Αττικής με το ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου έγινε viral αυτές τις ημέρες (κυρίως) για τη μακάβρια δήλωσή της ότι βρίσκεται «έναν... θάνατο πριν την έδρα». Έχει πει και άλλα μαργαριτάρια στις επαναλαμβανόμενες τηλεοπτικές της εμφανίσεις, όπως ότι το ΠΑΣΟΚ έχει «προγραμματάρα και στελεχάρες», αλλά εκεί που το τερμάτισε ήταν με την προαναφερθείσα δήλωση. Όταν κατάλαβε τι πατάτα είχε εκστομίσει, προσπάθησε να το μαζέψει, λέγοντας ότι «ο Μανώλης Χριστοδουλάκης είναι φίλος μου». Σημειωτέον, ο Χριστοδουλάκης είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική, τον οποίο με το μαύρο χιούμορ της η Αναστασίου έστειλε στον... άλλο κόσμο για να γίνει εκείνη βουλευτής.

Δε νομίζω να ήθελε κάποιος να βρίσκεται στη θέση του Χριστοδουλάκη, ο οποίος πάντως το αντιμετώπισε με χιούμορ και τρολάροντας. Ανέβασε χθες βράδυ ένα ποστ από συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου με απόσπασμα από το γνωστό τραγούδι «Δε θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη...».

Και φωτογραφίζοντας τη συντρόφισσα φίλη του (που να μην ήταν δηλαδή) σχολίασε ότι «μέρες που είναι, αντί ευχελαίου...», ενώ συνέστησε τους ακολούθους του να κάνουν Τα check up τους συχνά παιδιά, γιατί η πρόληψη σώζει ζωες...

Θα συνιστούσα στον αγαπητό Μανώλη και έναν αγιασμό καλού κακού και κανένα φυλαχτό ή έστω μια αρμαθιά σκόρδα στην πόρτα του γραφείου και στο ΠΑΣΟΚ να «αποσύρει» τάχιστα την κ. Αναστασίου από τα τηλεπαράθυρα γιατί προβλέπονται μεγάλα επικοινωνιακά ατυχήματα.