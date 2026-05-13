«Τα μαζεύει» η Αναστασίου για το... μαλλί του Τσίπρα μετά το «κράξιμο» της Ακρίτα

Έσπευσε να τα «μαζέψει» η Βάσια Αναστασίου για την ατάκα της περί Τσίπρα ότι πρέπει «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί», με ανάρτησή της στα social media.

Βέβαια την ώρα που η Βάσια Αναστασίου κάνει λόγο για «ατυχή διατύπωση», δεν παραλείπει να... αντεπιτεθεί ενθυμούμενη παλαιότερες ατάκες του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, για τις οποίες δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη.

Ειδικότερα, η πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο πολιτικός διάλογος «οφείλει να είναι σκληρός, αλλά με όρια, θεσμικότητα, σεβασμό και στη βάση επιχειρημάτων», προσθέτοντας πως θεώρησε σωστό να αποσαφηνίσει τη θέση της και να κλείσει το θέμα.

Παράλληλα, όμως, υποστήριξε πως δεν επιδεικνύεται πάντοτε η ίδια ευαισθησία απέναντι σε άλλες πολιτικές επιθέσεις που έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν ζήτησε συγγνώμη ούτε από τον Γιώργο Παπανδρέου για τον χαρακτηρισμό «Πινοσέτ», ούτε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την υπόθεση Novartis.

Όλα αυτά ενώ αργά χθες το βράδυ η Έλενα Ακρίτα είχε φροντίσει να απαντήσει στην Αναστασίου σε στυλ... Αναστασίου, κάνοντας λόγο για «λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου».

Η ανάρτηση της Βάσιας Αναστασίου

Αναλυτικά στην ανάρτησή της η Βάσια Αναστασίου αναφέρει:

«Σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση, η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων.

Ο πολιτικός διάλογος οφείλει να είναι σκληρός, αλλά με όρια, θεσμικότητα, σεβασμό και στη βάση επιχειρημάτων. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ σωστό να αποσαφηνίσω τη θέση μου και να κλείσω το ζήτημα εδώ.

Την ίδια στιγμή, χωρίς να επιχειρώ κανέναν συμψηφισμό, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι στον δημόσιο διάλογο δεν επιδεικνύεται πάντοτε η ίδια ευαισθησία και αυστηρότητα απέναντι σε άλλες βαριές πολιτικές επιθέσεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί. Ο κ. Τσίπρας ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη από τον Γιώργο Παπανδρέου για τον χαρακτηρισμό «Πινοσέτ», ούτε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την άδικη εμπλοκή του στην υπόθεση Novartis, ούτε βεβαίως από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις αναφορές της τότε εκπροσώπου Τύπου περί δήθεν εκβιαζόμενου στην υπόθεση των υποκλοπών.

Ούτε αναίρεσε όσα αναληθή κατέγραψε στο βιβλίο του για τη Φώφη Γεννηματά, προσβάλλοντας τη μνήμη της Προέδρου μας και ανακυκλώνοντας ψέματα, μολονότι τον είχε διαψεύσει τόσο η ίδια εν ζωή όσο και οι στενοί της συνεργάτες, μόνο και μόνο για να αποκαθάρει το κόμμα του από τη συνειδητή συγκυβέρνηση με την ακροδεξιά του Π. Καμμένου.

Η κοινωνία περιμένει από όλους μας περισσότερη σοβαρότητα, συνέπεια και πολιτικό πολιτισμό — και αυτό αφορά, χωρίς εξαιρέσεις, το σύνολο του πολιτικού συστήματος».