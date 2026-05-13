H Aκρίτα απάντησε στην Αναστασίου ως... Αναστασίου: «Λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου»

Ευρισκόμενοι ακόμα στο διήμερο εντός του οποίου θα συνεχίσει να μας απασχολεί η... αναπληρώτρια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βάσια Αναστασίου, έπειτα από τα όσα είπε για τον Αλέξη Τσίπρα, επανερχόμαστε αυτή τη φορά με το σχόλιο που επέλεξε να κάνει η Έλενα Ακρίτα η οποία απάντησε με « στιλ Αναστασίου»:

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

Δεν σχολιάζω ποτέ το ΠΑΣΟΚ από σεβασμό στη μνήμη της μητέρας μου. Δεν σχολίασα ούτε όταν δύο βουλευτριες του κόμματος αυτού μού επιτέθηκαν δημόσια - και εντελώς απρόκλητα - χωρίς καν να ερωτηθούν. Η μία μάλιστα δήλωνε κι ευγνώμων γιατί κάτι καλό που είχα κάνει γι’ αυτή πριν χρόνια. Ουδείς αχαριστοτερος και λοιπά.

Ωστόσο, σήμερα δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου για την αθλιότητα που ξεστόμισε για τον Αλέξη Τσίπρα:

"Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά".

Αυτό δεν λέγεται πολιτικός διάλογος.

Αυτο δεν λέγεται καν ρητορική μίσους.

Αυτό λέγεται λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπουλου.

Η εν λόγω κυρία, με την ιδιότητα της αναπληρώτριας βουλεύτριας είχε ξεστομίσει το αλησμόνητο: "Είμαι ένα θάνατο πριν την έδρα".

Νέα γυναίκα κιόλας.

Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή;

Εκεί στο ΠΑΣΟΚ, ποιος πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα;".