Μαρινάκης: «Το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει την ουσία και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα»

Σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπολύει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή νέα ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση ότι «δεν απαντά επί της ουσίας» και επιλέγει την τακτική των «προσβλητικών χαρακτηρισμών και της λάσπης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έδωσε απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που έχουν τεθεί, μεταξύ των οποίων ζητήματα που αφορούν την υπόθεση μίσθωσης ακινήτου και πιθανές πολιτικές ή νομικές ενέργειες γύρω από δημόσιες τοποθετήσεις.

«Είναι πλέον προσφιλής τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά να απαντάει πετώντας λάσπη αδιακρίτως και να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Στην απάντησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι η αντιπολίτευση δεν τοποθετήθηκε για το αν τίθεται, όπως λέει, «ηθικό ζήτημα» σχετικά με ποσό 1,2 εκατ. ευρώ από κρατική μίσθωση ακινήτου, για το αν θα υπάρξουν νομικές κινήσεις κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και για το ενδεχόμενο, όπως το θέτει, ποινικοποίησης της πολιτικής κριτικής.

Παράλληλα, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση μακριά από την ουσία, κάνοντας λόγο για «αφωνία» στα ερωτήματα που τέθηκαν.

Ο κ. Μαρινάκης υπερασπίζεται και το θεσμικό πλαίσιο για τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για εργαλεία διαφάνειας που δεν ελέγχουν το περιεχόμενο των ΜΜΕ, αλλά θέτουν ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας.

Όπως τονίζει, η αξιολόγηση του περιεχομένου ανήκει στους αναγνώστες, ενώ σε περιπτώσεις προσβολής δικαιωμάτων αρμόδια είναι η Δικαιοσύνη και όχι οι διοικητικές υπηρεσίες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρεται και στον νόμο για την ενυπόγραφη δημοσιογραφία, επισημαίνοντας ότι δεν απαγορεύεται η χρήση ψευδωνύμων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι το πλαίσιο ενισχύει τη διαφάνεια στον Τύπο.

«Ας απαντήσουν στην ταμπακιέρα»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης καλεί το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν τεθεί «αντί να πετάει τη μπάλα στην εξέδρα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους, με φόντο ζητήματα διαφάνειας, θεσμικού πλαισίου και πολιτικής ευθύνης.