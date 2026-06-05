Επιβεβαίωση για το «κλείδωμα» Κυρανάκη στη ΝΔ – Το παρασκήνιο της απόφασης Μητσοτάκη

Σε πλήρη και απόλυτη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του FLASH, η πρόταση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Βουλευτής Β3´ Νότιου Τομέα Αθηνών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η πρόταση αυτή, στην παρούσα πολιτική συγκυρία, αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια τυπική εσωκομματική αλλαγή σκυτάλης. Πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, η οποία στέλνει σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. Πρόκειται για μια στοχευμένη κίνηση πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές.

Ένα στέλεχος από τα «σπλάχνα» της παράταξης

Όπως επισημαίνουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ένα στέλεχος που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης και γνωρίζει όσο λίγοι το αυθεντικό DNA των ψηφοφόρων του κόμματος. Έχοντας διαγράψει μια μακρά πορεία από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την ΟΝΝΕΔ έως τη Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (YEPP), της οποίας εξελέγη δύο φορές πρόεδρος, διαθέτει ισχυρή εσωκομματική νομιμοποίηση. Έχει ανέβει σκαλί-σκαλί την ιεραρχία, ενώ απολαμβάνει διεθνούς δικτύωσης και σεβασμού στους κόλπους της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν βαθύτατα το γεγονός ότι ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να φέρει σε πέρας αποστολές υψηλής πίεσης. Με έντονη παρουσία στον δημόσιο διάλογο και εμπειρία «πρώτης γραμμής», είχε ξεχωρίσει ήδη από το 2019 ως αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ στην αντιπαράθεση με την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ταυτισμένος με σημαντικές μεταρρυθμίσεις

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατατάσσεται πλέον στη λίστα των κυβερνητικών στελεχών που έχουν ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις. «Είναι απ’ τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, προσπαθώντας πάντοτε να φέρουν αποτελέσματα», σημειώνουν χαρακτηριστικά άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το παρασκήνιο.

Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνδέθηκε άρρηκτα με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου μετά από 30 χρόνια κωλυσιεργίας, την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και την πάταξη της γραφειοκρατίας. Στη συνέχεια, ως Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, διαχειρίστηκε έναν από τους πιο «καυτούς» φακέλους εν μέσω των αντιδράσεων για την τραγωδία στα Τέμπη, παραδίδοντας έργα υποδομής στην ώρα τους και θεσπίζοντας επιπλέον δικλείδες ασφαλείας στον σιδηρόδρομο.

Παράλληλα, η σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι στενή και δοκιμασμένη στον χρόνο, καθώς βρισκόταν στο πλευρό του ήδη από την εσωκομματική εκστρατεία του 2015-2016. Η επιλογή του αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής του Πρωθυπουργού να εμπιστεύεται τη γενιά των 30άρηδων με ένσημα και κομματική εμπειρία, όπως είχε πράξει και το 2021 με τον Παύλο Μαρινάκη.

Τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας

Το πραγματικό στοίχημα για τον νέο Γραμματέα δεν είναι απλώς η διαχείριση του κομματικού μηχανισμού, αλλά η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης. Στόχος είναι η επανενεργοποίηση των πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στη ΝΔ, αλλά έχουν απομακρυνθεί από την ενεργή συμμετοχή.

Όπως τονίζουν πηγές της ΝΔ, ο Κυρανάκης διαθέτει το κρίσιμο πλεονέκτημα να μιλά τόσο τη γλώσσα του παραδοσιακού νεοδημοκράτη όσο και των νέων ανθρώπων. Το ζητούμενο πλέον είναι μια Νέα Δημοκρατία πιο εξωστρεφής, σύγχρονη και ελκυστική σε ακροατήρια που σήμερα αδρανούν.

Οι επίσημες διαδικασίες και η εκλογή του νέου Γραμματέα της ΠΕ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, ενώ οι επακόλουθες αντικαταστάσεις και οι ανακοινώσεις για το κυβερνητικό σχήμα αναμένονται αμέσως μετά, από την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή.