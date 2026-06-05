Μπαρουτοκαπνισμένος γραμματέας και η ΝΔ μπαίνει σε «λειτουργία εκλογών»

Με το κλείσιμο της εκκρεμότητας για τη θέση του γραμματέα - με μια επιλογή μπαρουτοκαπνισμένου στελέχους που γυρίζει στις «παλιές, καλές» εποχές των εκλογών -ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει επί της ουσίας με τον πιο δυναμικό τρόπο τη ΝΔ σε διαδικασία εκλογών.

Βέβαια, με κάθε ευκαιρία διατρανώνει την επιδίωξη του να εξαντλήσει την 4ετία. Τελευταία φορά το επανέλαβε τρεις φορές κατά τη διάρκεια του τριήμερου τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Η συνεχής υπενθύμιση από την πλευρά του πρωθυπουργού της επιθυμίας του να ολοκληρώσει τον εκλογικό κύκλο δεν αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην έμφαση, που θέλει να δώσει στα περί θεσμικότητας (που ποτέ δεν έδωσαν εκλογές).

Στοχεύει εμμέσως πλην σαφώς, όπως γνωρίζω, στο να αποθαρρύνει και επίδοξους συμβουλάτορες από το να τον…βομβαρδίζουν με εισηγήσεις για εκλογικό αιφνιδιασμό. Τούτο, βεβαίως, δε σημαίνει ότι στο γραφείο του πρωθυπουργού δεν πρέπει να υπάρχουν οι περισσότερες δυνατές διαθέσιμες επιλογές, προκειμένου ο Κυριάκος Μητσοτάκης να…πατήσει το κουμπί, όποτε αυτός το επιλέξει.

Σε αυτό το πλαίσιο ο FLASH πληροφορείται ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Πειραιώς, το κυβερνών κόμμα προγραμματίζεται να βρεθεί σε απόλυτη εκλογική ετοιμότητα αρχές Φθινοπώρου, κάτι, που βεβαίως από μόνο του δε λέει και πολλά για το σκεπτικό του πρωθυπουργού.

Τώρα εάν η αναστάτωση, που έχουν προκαλέσει τα δύο νέα κόμματα βάζει σε πειρασμό πολλούς εντός της πρωθυπουργικής έδρας να φλερτάρουν με σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες είναι μία άλλη ιστορία, που θα δοκιμαστεί επί του πεδίου τους προσεχείς μήνες.