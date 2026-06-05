Μητσοτάκης για θάνατο Σουφλιά: «Ιστορικό στέλεχος της παράταξης, υπηρέτησε με ήθος»

Με λόγια θλίψης αποχαιρέτησε τον Γιώργος Σουφλιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ένα ιστορικό στέλεχος της πολιτικής ζωής και της Νέα Δημοκρατία, που υπηρέτησε επί δεκαετίες το δημόσιο συμφέρον με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο πρώην υπουργός που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών, ενσάρκωνε την ουσία του «σοβαρού πολιτικού», δίνοντας προτεραιότητα στο χειροπιαστό αποτέλεσμα έναντι των εύκολων υποσχέσεων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας και έναν ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος που επί δεκαετίες ενσάρκωνε την ουσία του σοβαρού πολιτικού. Προκρίνοντας πάντα το χειροπιαστό αποτέλεσμα από τις εύκολες υποσχέσεις.

Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας, άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας. Ως Υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές. Ενώ προώθησε τολμηρές αλλαγές στον χώρο της Παιδείας.

Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν. Ένα πολύτιμο δίδαγμα των παλαιότερων κοινοβουλευτικών προς τους νεότερους. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του».