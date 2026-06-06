Σαμαράς για τον Γιώργο Σουφλιά: «Παλιός φίλος και αγωνιστής της Παράταξης»

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Με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, αναφερόμενος στη μακρόχρονη κοινή τους πορεία και στη σημαντική προσφορά του εκλιπόντος.

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

«Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε παλιός φίλος και συνάδελφος, αγωνιστής της Παράταξης, με μεγάλη προσφορά στους τομείς τους οποίους υπηρέτησε ως υπουργός αλλά και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λάρισα.

Εκφράζω στους οικείους του τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».