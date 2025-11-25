Ένοπλες Δυνάμεις: Οι πρώτες γυναίκες έφεδροι αξιωματικοί στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας (πίνακες)

Τους πίνακες με τα στοιχεία υποψηφίων που συμμετείχαν στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων για τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας (ΕΠΘ), έτους 2025, ανακοίνωσαν τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας κάνει γνωστό ότι τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) ανάρτησαν πίνακες με στοιχεία υποψηφίων που συμμετείχαν στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων για τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας (ΕΠΘ), έτους 2025. Ειδικότερα, στους επίσημους ιστοτόπους των ΓΕ αναρτήθηκαν κατά περίπτωση:



α. Πίνακες υποψηφίων που επιλέχθηκαν για ένταξη στα ως άνω προγράμματα, κατά σειρά επιτυχίας.



β. Πίνακες με όσους υποψήφιους δεν προκρίθηκαν για ένταξη λόγω συμπλήρωσης του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων.



γ. Πίνακες απορριπτέων υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:



• Για το Στρατό Ξηράς πατώντας εδώ.



• Για το Πολεμικό Ναυτικό πατώντας εδώ.



• Για την Πολεμική Αεροπορία πατώντας εδώ.



Οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν για ένταξη στα ΕΠΘ, θα λάβουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη σχετική απόφαση από το οικείο ΓΕ, την οποία οφείλουν να αποδεχθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.