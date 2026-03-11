Ενημερωτικά emails σε πολίτες για εθελοντική εφεδρεία - Δεν συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Πολίτες στα Χανιά έλαβαν το πρωί της Τετάρτης (11/3) ηλεκτρονικό μήνυμα που τους καλούσε να συμμετάσχουν στην ενεργό εθελοντική εφεδρεία.

Όπως διευκρινίζουν ανώτερες στρατιωτικές πηγές, η αποστολή του email δεν συνδέεται με τις τρέχουσες πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, αποτελεί μέρος του προγράμματος «Ατζέντα 2030» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο στοχεύει στη συγκρότηση δύναμης 150.000 εφέδρων μέχρι το 2030, μεταρρύθμιση που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2025 από τον υπουργό Νίκο Δένδια.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό μήνυμα, ο θεσμός προβλέπει μετεκπαιδεύσεις σε ενεργές μονάδες, διαδικτυακά σεμινάρια, βολές και άλλες δραστηριότητες, με δυνατότητες εξέλιξης και προαγωγής τόσο για εφέδρους πολίτες όσο και για έφεδρους αξιωματικούς. Στο email επισυνάπτεται και το σχετικό έγγραφο με οδηγίες εγγραφής μέσω της πλατφόρμας efedros.army.gr.

Αυτό που προκάλεσε αρχικά αναστάτωση στους παραλήπτες ήταν ότι το μήνυμα είχε αποσταλεί με ορατά όλα τα email των ενδιαφερομένων, χωρίς χρήση κρυφής κοινοποίησης. Το λάθος εντοπίστηκε άμεσα από τη διοίκηση της στρατιωτικής μονάδας και διορθώθηκε.

Το zarpanews.gr επιβεβαίωσε τόσο την αυθεντικότητα του μηνύματος από στρατιωτική μονάδα των Χανίων όσο και το ότι δεν σχετίζεται με τον πόλεμο.

