Τεχνικές επιβίωσης και βολές με βαρύ οπλισμό στη χειμερινή εκπαίδευση της Σχολής Ευελπίδων

Χειμερινή εκπαίδευση και διαβίωση στον Υμηττό και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ) πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ).



Η εκπαίδευση, την οποία παρακολούθησαν και 27 σπουδαστές από τις Στρατιωτικές Ακαδημίες της Αρμενίας, της Βουλγαρίας, της Κορέας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας περιέλαβε μεταξύ άλλων, διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλιμακίων, βολές μάχης ταχείας αντίδρασης, βολές με ατομικό και βαρύ οπλισμό καθώς και αντικείμενα εκμάθησης τεχνικών επιβίωσης.



Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση με προσωπικό και μέσα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ».