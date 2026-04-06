Όταν η Γερμανία εισέβαλε στην Ελλάδα - Η επιχείρηση «Μαρίτα» και η Μάχη των Οχυρών

Την άνοιξη του 1941, οι ανεπιτυχείς επιχειρήσεις της Ιταλίας εναντίον των ελληνικών στρατευμάτων στο Αλβανικό Θέατρο Επιχειρήσεων προκάλεσαν την ταυτόχρονη επίθεση της Γερμανίας εναντίον της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας (Επιχείρηση «Μαρίτα»).

Φωτογραφία: Γενικό Επιτελείο Στρατού

Η εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στο ελληνικό έδαφος, σαν σήμερα, στις 05:15 της 6ης Απριλίου του 1941, σήμανε την έναρξη της Μάχης των Οχυρών, του τετραήμερου αμυντικού αγώνα στα οχυρά της «Γραμμής Μεταξά», κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων.

Η κύρια προσπάθεια των Γερμανών εκδηλώθηκε εναντίον των υψωμάτων του όρους Κερκίνη (Μπέλες) και της στενωπού Ρούπελ.

Παρά το συνεχές σφυροκόπημα των γερμανικών μηχανοκίνητων μονάδων και των αεροσκαφών κάθετης εφορμήσεως, επί τρεις ημέρες, η τοποθεσία Μπέλες-Νέστος παρέμενε ουσιαστικά αρραγής και τα περισσότερα οχυρά απόρθητα.

Ωστόσο, η ταχεία κατάρρευση του νότιου τμήματος του γιουγκοσλαβικού μετώπου και η έλλειψη διαθέσιμων δυνάμεων για την κάλυψη του αριστερού πλευρού της οχυρωμένης τοποθεσίας έδωσαν τη δυνατότητα στη 2η Γερμανική Τεθωρακισμένη Μεραρχία, αρχικά, να εισβάλει στο ελληνικό έδαφος διαμέσου του Αξιού και, στη συνέχεια, να προελάσει ραγδαία προς τη Θεσσαλονίκη, την οποία κατέλαβε το πρωί της 9ης Απριλίου 1941.

Η υπογραφή πρωτοκόλλου συνθηκολόγησης στις 1400 της ίδιας ημέρας σήμαναν την παύση των εχθροπραξιών και τον τερματισμό της Μάχης των Οχυρών.

Παρά την άδοξη έκβαση του αγώνα, η ηρωική αντίσταση των δυνάμεων του Τμήματος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας (ΤΣΑΜ) αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα θάρρους και αυτοθυσίας, κερδίζοντας την αναγνώριση και τον σεβασμό ακόμη και των ίδιων των αντιπάλων τους.

Δένδιας: Πυξίδα μας το έπος της Εθνικής Αντίστασης

Ανάρτηση στο Twitter για τα 85 χρόνια από τη ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα έκανε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην οποία αναφέρει: «Η Ελλάδα δεν επέλεξε τη στάση του "επιτήδειου ουδέτερου". Δεν έπαψε να αγωνίζεται, γράφοντας το έπος της Εθνικής Αντίστασης και της Μέσης Ανατολής. Η στάση αυτή παραμένει και σήμερα η πυξίδα μας».

Ο κ. Δένδιας επισημαίνει, στην ανάρτησή του, ότι την εισβολή ακολούθησε η «μακρά νύχτα» της Κατοχής, «με βαρύ τίμημα για τη χώρα, σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές».