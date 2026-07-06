Τρίπολη: Εγκαινιάστηκε παρουσία Δένδια το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης για drones

Το νέο Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAV) εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Αεροπορικό Απόσπασμα Τρίπολης, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. Πρόκειται για μια νέα εκπαιδευτική δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία έχει στόχο την εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση συστημάτων drones και anti-drones, αλλά και την αξιολόγηση νέων τεχνολογιών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Κέντρο θα παρέχει υψηλού επιπέδου, ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη δοκιμή νέων συστημάτων μη επανδρωμένων αεροχημάτων και τεχνολογιών αντιμετώπισής τους.

Παράλληλα, θα συμβάλλει σε αποστολές έγκαιρης προειδοποίησης, επιτήρησης και εκτίμησης καταστάσεων, υποστηρίζοντας τη διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Εκπαίδευση σε drones, anti-drones και προσομοιωτές

Με την έναρξη της λειτουργίας του, το Κέντρο προσφέρει βασική εκπαίδευση στα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, καθώς και στα συστήματα παρεμβολών (anti-drone) που έχουν αναπτυχθεί από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ).

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η αξιοποίηση σύγχρονων προσομοιωτών FPV (First Person View), με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Μετά τα εγκαίνια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου και στις αίθουσες διδασκαλίας, όπου πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις λειτουργίας Flight Simulator, μετάδοσης ζωντανής εικόνας από τα συστήματα CAT III και HERON, καθώς και επιχειρησιακών drones σε αποστολές προστασίας δυνάμεων και επιτήρησης μονάδων.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ο κ. Δένδιας ανέφερε στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην τελετή:

«Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Είναι για εμένα μεγάλη χαρά σήμερα και στιγμή μεγάλης υπερηφάνειας που βρίσκομαι εδώ στην Τρίπολη, στα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων. Μια δέσμευση, ένα στοιχείο της συνολικής μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, που ξεκίνησε τον Γενάρη του 2024 υπό την επικεφαλίδα«Ατζέντα 2030». Μια ολιστική προσέγγιση προστασίας της Πατρίδας μας, βασισμένη σε μια βασική, κύρια και θεμελιώδη παραδοχή: ότι πρέπει να αλλάξουν όλα.

Οι κύριοι Αρχηγοί, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Αρχηγός της Αεροπορίας διατύπωσαν με σαφήνεια τον ρόλο που τα Μη Επανδρωμένα παίζουν στις σύγχρονες συγκρούσεις.

Εμείς, εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω, κάνουμε μια πολύ συγκροτημένη προσπάθεια. Έχουν δημιουργηθεί, όπως ξέρετε, οι τρεις παραγωγικές βάσεις για Μη Επανδρωμένα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αναφέρομαι στο 306 Εργοστάσιο Βάσης, στο 316Εργοστάσιο στην Ξάνθη και το καινούργιο εργοστάσιο στη Μαλακάσα, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει μια ευρύτατη παραγωγική δυνατότητα.

Όμως απαραίτητο συμπλήρωμα της δυνατότητας παραγωγής Μη Επανδρωμένων Ι, ΙΙ και τελικά ΙΙΙ κατηγορίας είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα Συστήματα. Και σήμερα, εγκαινιάζουμε ακριβώς αυτό όσον αφορά τα αεροχήματα: Το Διακλαδικό Κέντρο Εκπαίδευσης, με το οποίο θα προετοιμάζουμε πιλότους Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων.

Πέρα από κάθε περιττή μετριοφροσύνη, θέλω να σας πω ότι η Πατρίδα μας έχει τη φιλοδοξία το 2030 να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση Αυτόνομων Οχημάτων στον αέρα, στη θάλασσα, στη στεριά. Θα επιδιώξουμε αυτόν τον στόχο με συνέχεια και συνέπεια, διότι είναι ένας στόχος απαραίτητος για τη διασφάλιση του μέγιστου αγαθού, της εθνικής μας επιβίωσης.

Η ανθρωπότητα έχει περάσει σε μια εποχή που ισχύ παράγει η πραγματική δυνατότητα και όχι το δίκαιο. Κατά συνέπεια, ακριβώς για να προασπίσουμε το δίκαιο οφείλουμε να δημιουργήσουμε παράγοντες ισχύος.

Διαβάζω τον τελευταίο καιρό ένα βιβλίο για την ελληνική Ιστορία, του γνωστού Ιστορικού Βασίλη Παναγιωτόπουλου – νομίζω ότι το έχω ξαναπεί. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Πάντοτε εκ των υστέρων». Οφείλω να πω ότι αν κοιτάξετε το σήμα του νέου Κέντρου θα δείτε ότι πρώτη λέξη είναι «ΠΡΟΟΡΑΝ», προβλέπειν, βλέπει μπροστά.

Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή, έχει έρθει η στιγμή για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά για την Πατρίδα μας γενικότερα, για την πορεία της Ελλάδας σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον του 21ου αιώνα να αναστρέψουμε το «πάντοτε εκ των υστέρων», να γίνουμε προμηθείς και όχι επιμηθείς, και το βιβλίο αυτό όταν κάποτε θα γραφεί από έναν ίσως άλλον Ιστορικό να έχει τον τίτλο «Πάντοτε πλέον εκ των προτέρων».

Σας ευχαριστώ πολύ».

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν, επίσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης, ο Βουλευτής Ευάγγελος Γιαννακούρας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΘΑ Αντώνιος Οικονόμου, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Δήμαρχος Τριπόλεως Κώστας Τζιούμης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Επιφάνιος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Κωνσταντίνος Μανδρώνης ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης, ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Εμμανουήλ Δολιανίτης, ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Ιωάννης Τρουπής, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου της ΕΛΑΣ Υποστράτηγος Ηλίας Αξιοτόπουλος

και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Τρίπολης και Καλαμάτας.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Τρίπολη ο κ. Δένδιας μετέβη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε κοινές δηλώσεις με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, επισήμανε:

«Σήμερα είναι μεγάλη μου χαρά που μετά τα εγκαίνια του Κέντρου Εκπαίδευσης των Μη Επανδρωμένων στην Τρίπολη, επισκέφτηκα τον κύριο Περιφερειάρχη, Δημήτρη Πτωχό, εδώ ακριβώς στην έδρα της Περιφέρειας στην Τρίπολη. Είμαι ευτυχής πρώτον, διότι είχα την ευκαιρία να εκπληρώσω μια υπόσχεση που έδωσα ακριβώς εδώ, κατά την ημέρα της Επετείου της Άλωσης της Τρίπολης από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη πέρυσι, ότι θα δημιουργηθεί εδώ η συγκεκριμένη Σχολή Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων. Μια Σχολή πολύ σημαντική για την «Ατζέντα 2030», τη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, τη μετάβαση στη νέα εποχή.

Από εκεί και πέρα, όμως, είχα την ευχέρεια να μιλήσω με τον Περιφερειάρχη για τοπικά ζητήματα, για το πώς μπορεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να βοηθήσει τη μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται εδώ στην Πελοπόννησο. Για τα ζητήματα αυτά, θα αναφερθεί ο Περιφερειάρχης.

Θα ήθελα όμως να σας πω ότι εμείς προσλαμβάνουμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όχι μόνον ως έναν φορέα παροχής ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη και προστασίας των συνταγματικών δικαιωμάτων της Πατρίδας μας, του συνταγματικού μας χώρου, αλλά επίσης και ως έναν αναπτυξιακό φορέα. Έναν φορέα ο οποίος μπορεί το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου για την άμυνά του, να το μετατρέψει επίσης και σε δυναμισμό για την ελληνική οικονομία. Σε παραγωγή εξαγώγιμων προϊόντων, σε παραγωγή τεχνογνωσίας, τελικά σε δημιουργία εθνικού πλούτου.

Κύριε Περιφερειάρχα, ευχαριστώ και πάλι για την εγκαρδιότητα της υποδοχής».

Επίσης, ο κ. Υπουργός μετέβη στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρό του Ιωάννη Τρουπή και μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου. Ο κ. Δένδιας απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την επίσκεψη και επισήμανε ότι νιώθει οικεία στην επιμελητηριακή οικογένεια.

Επίσης, αναφέρθηκε στην ευρύτερη αποστολή των Επιμελητηρίων:

«Για εμένα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά, σας λέω ότι από μικρό παιδί νιώθω οικεία στην επιμελητηριακή οικογένεια. Μάλιστα έχω ζήσει εποχές ως νέος δικηγόρος που η Ελλάδα είχε ιδιόρρυθμες προσεγγίσεις και είχε στραφεί εναντίον του επιμελητηριακού θεσμού με προσπάθειες ελέγχου κλπ».

Επίσης υπογράμμισε:

«Αυτή τη στιγμή που η οικονομία αλλάζει, τα Επιμελητήρια είναι ο φορέας αυτός ο οποίος είναι κοντά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - αυτή είναι η ραχοκοκαλιά μας – και μπορεί να τις βοηθήσει να πάνε στην καινούργια εποχή. Και ακριβώς η νέα τεχνολογία έχει τέτοια χαρακτηριστικά που μπορεί να βοηθήσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Καταληκτικά, ο κ. Δένδιας τόνισε:

«Είναι πολύ σημαντικό - είναι τιμή για μένα που σας επισκέπτομαι – να σταθούμε δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ελληνική περιφέρεια. Δεν μπορεί και δεν πρέπει, είναι ασύμβατο με την κοινή λογική, αλλά και εθνικά ασύμφορο, να περιοριστεί το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Φτιάξαμε οδικούς άξονες, με τεράστια δαπάνη του Έλληνα φορολογούμενου. Αυτοί οι οδικοί άξονες κάπου σκοπεύουν: να διατηρήσουν οικονομική και κοινωνική ζωή στην περιφέρεια. Δεν είναι τουριστικές υποδομές μόνο.

Στον βαθμό που μπορώ – ο Κώστας Βλάσης είναι παλιός συνεργάτης και φίλος μου, με τον Περιφερειάρχη είχα μια πολύ γόνιμη συζήτηση, είχαμε συνυπηρετήσει επίσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης - εάν με τις μικρές μου δυνάμεις μπορώ να βοηθήσω, είμαι απολύτως στη διάθεσή σας. Ούτως ή άλλως προσλαμβάνω το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως ένα Υπουργείο που αφορά μεν την παροχή του αγαθού της ασφάλειας στους Έλληνες πολίτες, αλλά έχει και μπορεί να αποκτήσει και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Έχει ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό. Αν, αντί να δαπανάμε από τα χρήματα αγοράζοντας προϊόντα από τα ξένα ράφια, μπορούμε να δημιουργήσουμε εγγενή παραγωγή, και αυτό είναι δυνατό να γίνει. Παραδείγματος χάριν, στα Αυτόνομα Οχήματα, σαν αυτά που θα εκπαιδεύει το προσωπικό μας στη Διακλαδική Σχολή εδώ, μπορούμε να δημιουργήσουμε, σας διαβεβαιώ, μια νέα πραγματικότητα, και για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ούτως ή άλλως, οι πόλεμοι έχουν αποδείξει ότι αυτό που λέγεται «resilience», ανθεκτικότητα μια ελληνική μετάφραση, για να υπάρξει σε μια χώρα, πρέπει η χώρα να έχει η ίδια παραγωγική βάση. Δεν μπορούμε να τα παίρνουμε όλα απέξω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάνουμε λοιπόν μεγάλες κινήσεις σε αυτό.

Νομίζω ότι η σύνδεση της περιοχής της Αρκαδίας με τη λογική των Αυτονόμων Οχημάτων στον αέρα, μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλά. Όχι μόνο ως μεταφορά μιας δραστηριότητας εδώ, την οποία ούτως ή άλλως είχα υποσχεθεί, θέλω να σας είμαι ειλικρινής, θεωρώντας ότι είναι κατά πολύ υπέρτερη της προηγούμενης δραστηριότητας που υπήρχε, των νεοσυλλέκτων οι οποίοι έμεναν κάποιες ημέρες εδώ, και βεβαίως η παρουσία τους είχε ένα οικονομικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία. Το καταλαβαίνω, αλλά αυτό είναι άλλης κλάσης αποτύπωμα. Δεν είναι μόνον μεταφορά επίσης πόρων, διότι εδώ θα έρχονται άνθρωποι να εκπαιδεύονται, καταρχήν από τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά μετά και από την Αστυνομία, και από το Πυροσβεστικό Σώμα, και από την Πολιτική Προστασία. Ελπίζουμε κι από άλλες χώρες αλλά το κυριότερο είναι ότι αφορά μια νέα τεχνολογία. Βάζει μια περιοχή σε μια άλλη αντίληψη και σε μια άλλη εποχή».