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Γιατί θα πετάξουν σήμερα μαχητικά πάνω από την Αθήνα

Διελεύσεις αεροσκαφών στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης για την Ορκωμοσία των Νέων Ανθυποσμηναγών.

Eurokinissi (φωογραφία αρχείου)
Eurokinissi (φωογραφία αρχείου)
Δημήτρης Κρικέλας avatar
Δημήτρης Κρικέλας

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Αν είστε στην Αττική, σήμερα γύρω στις 10:00 το πρωί, θα ακούσετε τον ήχο μαχητικών αεροσκαφών να πετούν πάνω από τα κεφάλια σας.

Ο λόγος, όπως έχει γίνει γνωστό, θα είναι η πτήση αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης για την Ορκωμοσία των Νέων Ανθυποσμηναγών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, «σας γνωρίζεται ότι σήμερα, Παρασκευή 26-06-26 και περί ώρα 10:00, θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις Α/Φ άνωθεν Ν.Αττικής, στο πλαίσιο δοκιμαστικής για την Ορκωμοσία των Νέων Ανθυποσμηναγών».

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