Γιατί θα πετάξουν σήμερα μαχητικά πάνω από την Αθήνα

Αν είστε στην Αττική, σήμερα γύρω στις 10:00 το πρωί, θα ακούσετε τον ήχο μαχητικών αεροσκαφών να πετούν πάνω από τα κεφάλια σας.

Ο λόγος, όπως έχει γίνει γνωστό, θα είναι η πτήση αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης για την Ορκωμοσία των Νέων Ανθυποσμηναγών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, «σας γνωρίζεται ότι σήμερα, Παρασκευή 26-06-26 και περί ώρα 10:00, θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις Α/Φ άνωθεν Ν.Αττικής, στο πλαίσιο δοκιμαστικής για την Ορκωμοσία των Νέων Ανθυποσμηναγών».