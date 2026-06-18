Βρυξέλλες: Τι είπε ο Μητσοτάκης στον Ζελένσκι για την Ουκρανία και το drone στη Λευκάδα

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες, λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.



Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και η πορεία των διεθνών προσπαθειών για τη διαχείριση της κρίσης.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής και διεθνούς στήριξης προς το Κίεβο.



Παράλληλα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να αποφευχθεί η επέκταση των πολεμικών επιχειρήσεων πέρα από την εμπόλεμη ζώνη, κάνοντας ειδική αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.



Η συγκεκριμένη αναφορά εντάσσεται στο πλαίσιο της ελληνικής θέσης για την ανάγκη αποφυγής ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω ένταση ή να δημιουργήσουν κινδύνους εκτός των περιοχών άμεσης σύγκρουσης.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης η προοπτική ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν τα επόμενα βήματα στις διμερείς σχέσεις.



Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, με το θέμα να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των ευρωπαϊκών συζητήσεων.