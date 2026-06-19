Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Πάνω από 15 λεπτά φθηνότερα ήδη τα καύσιμα - Έρχεται και άλλη μείωση

Άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται «επί ποδός» για να διασφαλίσουν ότι η πτώση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου θα φτάσει στην αντλία.

Σημείωσε ότι ήδη καταγράφεται μείωση που ξεπερνά τα 15 λεπτά, ενώ συνήθως απαιτείται περί τη μία εβδομάδα για να αποτυπωθεί η αλλαγή στις τιμές της πρώτης ύλης στο πρατήριο. Υπενθύμισε επίσης ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει πρόσθετη επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.

Στο θέμα των Στενών του Ορμούζ, ο πρωθυπουργός, στη συνέντευξη τύπου μετά από τη Σύνοδο Κορυφής, χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ως σημαντική εξέλιξη για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις για πιθανή αναζωπύρωση. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα συμμετείχε σε τυχόν διεθνή αποστολή μόνο υπό την προϋπόθεση νομιμοποίησης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ — κάτι που, όπως σημείωσε, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.

Για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του χρόνου είναι δύσκολη, διότι οι αποστάσεις μεταξύ κρατών μελών παραμένουν μεγάλες. Αδιαπραγμάτευτη θέση για την Ελλάδα η διατήρηση των πόρων Συνοχής και Αγροτικής Πολιτικής.

Ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ του Προέδρου Κόστα ως του μόνου αρμόδιου να ανοίξει διπλωματικό δίαυλο με τη Μόσχα εκ μέρους της ΕΕ, ενώ για τη συνεργασία με την Ουκρανία σε μη επανδρωμένα οχήματα δήλωσε αισιόδοξος χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Για το μεταναστευτικό, ανέφερε ότι υπάρχει σημαντική μείωση των ροών στα χερσαία και ανατολικά σύνορα, και εστίασε στις επαφές με την ανατολική Λιβύη για τον περιορισμό των αφίξεων στην Κρήτη.