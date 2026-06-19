Τουρισμός με αντοχές και 2,8 δισ. ευρώ το τετράμηνο

Αν κάτι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, είναι πως ο ελληνικός τουρισμός έχει αποκτήσει πλέον ισχυρά αντανακλαστικά. Ούτε η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, ούτε η αβεβαιότητα στις διεθνείς μετακινήσεις φαίνεται να ανέκοψαν τη ροή επισκεπτών προς τη χώρα.

Τον Απρίλιο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ξεπέρασαν το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σχέση με πέρυσι. Ακόμα πιο εντυπωσιακή όμως είναι η εικόνα του πρώτου τετραμήνου: 2,8 δισ. ευρώ στα ταμεία, με άνοδο 37%.

Σχεδόν 753 εκατ. ευρώ περισσότερα μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες.

Η Ελλάδα φαίνεται να παγιώνεται ως τουριστικός προορισμός πέρα από το κλασικό καλοκαιρινό της «παράθυρο». Η στρατηγική επιμήκυνσης της σεζόν δείχνει να αποδίδει, με τον χειμώνα να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αξία για την τουριστική βιομηχανία.

Σε μια περίοδο που η γεωπολιτική αστάθεια επηρεάζει τις αγορές και τα ταξίδια διεθνώς, ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να λειτουργεί σαν σταθερή δύναμη για την οικονομία. Και αυτό, μόνο μικρή υπόθεση δεν είναι.