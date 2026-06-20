Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τις εργασίες του Lyceum Project 2026

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τις εργασίες του Lyceum Project 2026 στο Ωδείο Αθηνών και την ομιλία του Ailton Krenak, συγγραφέα και αγωνιστή για τα δικαιώματα των ιθαγενών στη Βραζιλία και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Lyceum Project 2026, σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη, θέτει στο επίκεντρο έναν πρωτότυπο προβληματισμό: πώς μπορούν να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν η ανθρώπινη, η προγονική και η τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να διαμορφώσουν ένα βιώσιμο και αισιόδοξο μέλλον για όλους.



Το εγχείρημα προσκαλεί το κοινό να εξερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές νοημοσύνης και να επανεξετάσει τη θέση του ανθρώπου στον κόσμο. Αντί να αντιμετωπίζεται η ανθρώπινη νοημοσύνη ως μια απομονωμένη ικανότητα, προτείνεται να ιδωθεί ως μέρος ενός ευρύτερου δικτύου αλληλεξάρτησης που περιλαμβάνει τη σοφία των προγόνων, τη γνώση που προέρχεται από τη φύση και τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

ΦΩΤΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Μέσα από αυτόν τον διάλογο, το Lyceum Project 2026 επιχειρεί να αναζητήσει νέες λύσεις για τις κοινές προκλήσεις του μέλλοντος και να συμβάλει στη δημιουργία ενός πολιτισμού που θα προάγει τη ζωή, τη συνεργασία και την αρμονική συνύπαρξη.