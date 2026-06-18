Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Να περάσει άμεσα στην αντλία η μείωση των τιμών του πετρελαίου

Την υποχώρηση των τιμών των καυσίμων στην αντλία ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο οποίο θα συζητηθεί το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 -2034.

«Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο diesel και τη βενζίνη στην αντλία, οφελώντας όλους τους Έλληνες καταναλωτές», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτισε τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών - Ιράν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι προτεραιότητα παραμένει η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε και στις διαπραγματεύσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Ελλάδα, είπε, θα διεκδικήσει τη διατήρηση της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ενώ ζήτησε το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας να μην διευρύνει το χάσμα μεταξύ ισχυρών και αδύναμων οικονομιών.

Επανέλαβε επίσης την ελληνική θέση για κοινά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία στην άμυνα: «Η άμυνα είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται».