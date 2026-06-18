Ανδρουλάκης για «γαλάζια πατρίδα»: Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν είναι α λα καρτ

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κάλεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης να διασφαλίσει καταδίκη της Τουρκίας και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά την ψήφιση νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την «γαλάζια πατρίδα».

Μιλώντας στην προσύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε χθες την Τουρκία με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «εθνική επιτυχία», αλλά έσπευσε να επισημάνει ότι δεν αρκεί.

«Αντί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει, καλό θα είναι ο πρωθυπουργός να πετύχει να υπάρχει ανάλογη απόφαση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν πρέπει να είναι αλά καρτ».

Ο νόμος που ψηφίστηκε στην Άγκυρα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αποτελεί «ευθεία βολή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο».

Στο ίδιο πλαίσιο τοποθετήθηκε και για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ζητώντας να μην υπάρξουν περικοπές στα Ταμεία Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, με στόχο τη μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων.