Απειλεί η Μόσχα με σαρωτικά πλήγματα μετά τη μαζική επίθεση από ουκρανικά drones σε διυλιστήριο

Η Ρωσία θα συνεχίσει να πραγματοποιεί τακτικά μαζικά πλήγματα εναντίον στόχων στην Ουκρανία ως απάντηση στην μαζική επίθεση που δέχθηκε στη Μόσχα και σε άλλα σημεία της επικράτειάς της, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.



Σημείωσε ότι θα χτυπηθούν στόχοι από τους οποίους εξαρτάται η μαχητική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. «Πιστεύω ότι έχουν ειπωθεί όλα τα σωστά λόγια, αλλά είμαι από καιρό πεπεισμένος ότι τα λόγια δεν αρκούν», τόνισε ο Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε τη δήλωση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «θα πραγματοποιούμε τακτικά μαζικές επιθέσεις σε στόχους από τους οποίους εξαρτάται άμεσα η μαχητική ικανότητα του ουκρανικού στρατού».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας με ανακοίνωση του τονίζει ότι 555 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν την ώρα που βρίσκονταν πάνω από διάφορες περιφέρειες της χώρας, ενώ ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν επεσήμανε ότι περίπου 180 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν.

Πάντως, ο Σομπιάνιν παραδέχθηκε πως πολλά βλήματα από την Ουκρανία έπληξαν διυλιστήριο για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις που πραγματοποιεί σε βάθος στο εσωτερικό της Ρωσίας αποτελούν απόδειξη ότι ανατρέπει την πορεία του πολέμου - ένα μήνυμα που ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετέφερε αυτή την εβδομάδα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και σε άλλους ηγέτες της G7 κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία.

Moscow residents finding oil-like residue on cars, benches, and windowsills across the city and surrounding region. pic.twitter.com/JN5vfWXUaJ — Open Source Intel (@Osint613) June 18, 2026

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ αρνήθηκε σήμερα ότι η κατάσταση στο πεδίο της μάχης μεταβάλλεται υπέρ της Ουκρανίας και δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε «επηρεαστεί» από επιβλαβείς ιδέες κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος φιλοξενεί ηγέτες από χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας που συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής του ASEAN (Ένωση των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας) η οποία διεξάγεται στην πόλη Καζάν.