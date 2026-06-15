Ουκρανία: Βομβαρδισμοί σε Κίεβο και Χάρκοβο – Πέντε νεκροί διασώστες και εκτεταμένες καταστροφές

Νέα μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση δέχθηκε η Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες, με το Κίεβο και το Χάρκοβο να βρίσκονται στο επίκεντρο των πληγμάτων, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν και απώλειες στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επίθεση με drones.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, πέντε διασώστες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς που είχε προκληθεί από προηγούμενα πλήγματα.

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε αντιμέτωπη με μαζική πυραυλική επίθεση.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι παρατήρησε αναχαιτίσεις πυραύλων στον ουρανό της πόλης, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε διάφορες περιοχές.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι κτίρια επλήγησαν στις συνοικίες Ποντίλσκι και Ομπολόνσκι, ενώ ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο, έκανε λόγο για πλήγματα συνολικά σε επτά συνοικίες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση των ζημιών και τον καθαρισμό επικίνδυνων συντριμμιών από κατοικημένες περιοχές.

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Φωτιά στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης ξέσπασε πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, στο ιστορικό συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου.

Η Κιέβο-Πετσέρσκι Λάβρα, γνωστή ως Λαύρα των Σπηλαίων, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοναστικά και θρησκευτικά κέντρα του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, με ιστορία που ξεκινά από το 1051.

Το μοναστηριακό συγκρότημα έχει ενταχθεί από το 1990 στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα σημαντικό και σε πολιτιστικό επίπεδο. Βίντεο από τη φωτιά ανάρτησε και ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος.

The heaviest Russian air attack on Kyiv in two weeks saw several people killed and the Pechersk Lavra monastery, a symbol of Ukrainian spiritual and cultural history, catch fire, authorities said https://t.co/8NfAnboU1b pic.twitter.com/riZV56MCoM — Reuters (@Reuters) June 15, 2026

Νεκροί διασώστες στο Χάρκοβο

Στο Χάρκοβο, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν βαρύ απολογισμό, με πέντε διασώστες να χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο, ανέφερε ότι τα θύματα σκοτώθηκαν εξαιτίας επαναλαμβανόμενων ρωσικών πληγμάτων την ώρα που επιχειρούσαν στο σημείο της φωτιάς, ενώ τουλάχιστον πέντε ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

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Ουκρανικά drones στη ρωσική Τούλα

Την ίδια ώρα, ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η πόλη Τούλα, περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, δέχθηκε επίθεση με ουκρανικά drones.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ντμίτρι Μιλάεφ, κατοικημένη περιοχή επλήγη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί ενός έτους.

Οι αμοιβαίες επιθέσεις σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, με τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο να παραμένουν ρευστές και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται και στις δύο πλευρές.