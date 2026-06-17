Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιοτ με βρετανική σημαία στη Μάγχη

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (16/6) στη Μάγχη, όταν ρωσικό πολεμικό πλοίο προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε ιστιοπλοϊκό με βρετανική σημαία, έπειτα από επικίνδυνη προσέγγιση των δύο σκαφών.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συμβάν ενεπλάκη η ρωσική φρεγάτα Admiral Grigorovich, η οποία έπλεε στην περιοχή μεταξύ της Νήσου Ουάιτ και των ακτών της Νορμανδίας. Όπως μετέδωσε το BBC, το μικρό ιστιοπλοϊκό, το οποίο δεν διέθετε κινητήρα, παρασύρθηκε λόγω της πυκνής ομίχλης και βρέθηκε κοντά στο πολεμικό πλοίο, έχοντας προηγουμένως αποπλεύσει από το Ηνωμένο Βασίλειο.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι το βρετανικό σκάφος πραγματοποίησε «επικίνδυνη προσέγγιση» και ότι το πλήρωμα της φρεγάτας επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μέσω ασυρμάτου. Αφού, όπως αναφέρει, δεν υπήρξε ανταπόκριση και εκτοξεύθηκαν προειδοποιητικές φωτοβολίδες, ακολούθησαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί με ελαφρύ οπλισμό προς την πορεία του ιστιοπλοϊκού.



Η Μόσχα υποστήριξε ότι οι ενέργειες του πληρώματος πραγματοποιήθηκαν σε πλήρη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς ναυσιπλοΐας, ενώ το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού.



Σύμφωνα με πηγή της βρετανικής κυβέρνησης που επικαλείται το BBC, στο ιστιοπλοϊκό επέβαινε ζευγάρι περίπου 60 ετών. Οι επιβαίνοντες φέρονται να μην άκουσαν τις ηχητικές προειδοποιήσεις της φρεγάτας, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Τι ανέφερε εκπρόσωπος του βρετανικού ΥΠΑΜ

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι οι προειδοποιητικοί πυροβολισμοί δεν στόχευαν το σκάφος, αλλά είχαν ως σκοπό να αποτρέψουν το ενδεχόμενο σύγκρουσης.



Το περιστατικό καταγράφεται λίγες ημέρες μετά την αναχαίτιση, από τους Βασιλικούς Πεζοναύτες, ρωσικού δεξαμενόπλοιου που φέρεται να ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» μεταφοράς πετρελαίου υπό κυρώσεις. Παρά ταύτα, οι βρετανικές αρχές δεν θεωρούν ότι τα δύο γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους.



Ρωσικά πολεμικά πλοία διέρχονται συχνά από τη Μάγχη μέσω διεθνών υδάτων και παρακολουθούνται στενά από το Βασιλικό Ναυτικό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων, το πλήρωμα της φρεγάτας ενδέχεται να θεώρησε ότι το πλοίο είχε περιορισμένη δυνατότητα ελιγμών εκείνη τη στιγμή, γεγονός που αύξησε τις ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση με το βρετανικό ιστιοπλοϊκό