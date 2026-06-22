H Έφη γύρισε (;) στη δικηγορία για λίγη δημοσιότητα

Βλέποντας τα όσα θλιβερά ακολούθησαν της απόφασης της δικαιοσύνης για τον αδικοχαμένο Μάριο στο Μενίδι - με πρωταγωνιστές Ρομά από την πλευρά του καταδικασθέντος -είδα σε πολλές φωτογραφίες (μπροστά εννοείται και δίπλα στους γονείς) την Έφη Αχτσιόγλου.



Και μετά την ξαναείδα χθες στη φίλη μου τη Φαίη Μαυραγάνη να μιλάει για τις συντάξεις και τα πλασματικά χρόνια ασφάλισης, ως εργατολόγος. Αστείο αν σκεφτεί κανείς πως ήταν υπουργός Εργασίας του Αλέξη του Τσίπρα.

Οπότε μπήκα στον πειρασμό και ρώτησα άνθρωπο που ξέρει πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις από το χώρο της δικαιοσύνης.

Έμαθα λοιπόν πως η κ. Αχτσιόγλου, περιμένοντας να τη φωνάξει ο Αλέξης, είπε να επιστρέψει (;) στη δικηγορία που μέχρι σήμερα δεν την έχει υπηρετήσει με ιδιαίτερο ζήλο.

Και συνεργάζεται με ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας.

Οπότε την ημέρα της απόφασης στη δίκη για τον Μάριο είπε να περάσει μια βόλτα από την Ευελπίδων. Δηλώσεις δεν έκανε αλλά βγήκε πολλές φωτογραφίες με τους γονείς.

Μια λεπτομέρεια:

Σε όλη την διάρκεια της δίκης η κ. Αχτσιόγλου δεν είχε εμφανιστεί στα δικαστήρια.

Οπότε οι «κακοί άνθρωποι» μπορούν να σκεφτούν ότι γύρισε (λίγο) στη δικηγορία για τη δημοσιότητα και την υπενθύμιση του «εδώ είμαι».