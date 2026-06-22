Κάλπες: 70-30 για το 2027 αλλά η προεκλογική «μανία» απειλεί το κυβερνητικό έργο

Η…απότομη κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας μετά το «γαλάζιο» Συνέδριο και την εκλογή Κυρανάκη έχει πυροδοτήσει εκ νέου τη συζήτηση περί πρόωρων εκλογών στις αρχές Φθινοπώρου.

Οι εβδομαδιαίες εξορμήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη εντός ή εκτός λεκανοπεδίου, καθώς και η ενεργοποίηση όλων των κορυφαίων Υπουργών, που δίνουν ισχυρό «παρών» στις πολιτικές ακαδημίες σε διάφορους νομούς ανά την επικράτεια αντιμετωπίζονται από την αντιπολίτευση, αλλά και σημαντικό μέρος του προσωπικού του κυβερνώντος κόμματος, ως..αποχρώσα ένδειξη ότι το Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζεται για εκλογές μετά από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, ορισμένοι πιο υποψιασμένοι εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου διαβλέπουν τον κίνδυνο αρκετοί υπουργοί να παρασυρθούν από τις απαιτήσεις μιας μακράς προεκλογικής καμπάνιας και να αμελήσουν τις κυβερνητικές τους υποχρεώσεις. Σε αυτό το περιβάλλον το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη της ταχύτερης δυνατής υλοποίησης του κυβερνητικού έργου και στην αντίστοιχη της συνολικής κινητοποίησης του κομματικού μηχανισμού.

Πάντως, πολύ στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού επισημαίνει στη στήλη ότι τα..φαινόμενα μάλλον απατούν, τουλάχιστον για την ώρα. Όταν το ίδιο πρόσωπο καλείται να δώσει ποσοστά για την πιθανότητα να στηθούν κάλπες το Φθινόπωρο απαντά 70-30 υπέρ της εξάντλησης της 4ετίας, εξηγώντας ότι το plan A του πρωθυπουργού εξακολουθεί να είναι εκλογές το 2027. Όποιος, πάντως, παρακολουθεί στενά τις ενδοκυβερνητικές τάσεις θα συμπεράνει ότι η προοπτική εκλογών στα τέλη Σεπτεμβρίου – εάν πράγματι αγγίζει το 30% - έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς προ τριμήνου ο πρωθυπουργός δεν έδειχνε διάθεση ακόμη και να συζητήσει μία τέτοια προοπτική. Ίδωμεν..