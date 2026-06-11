Αντώνης Σαμαράς: «Τον Βαλυράκη τον φάγανε, ήταν στυγνή δολοφονία» - Τι κατέθεσε στο δικαστήριο

Με την κατάθεση του Αντώνη Σαμάρα, του τελευταίου ανθρώπου που μίλησε τηλεφωνικά με τον Σήφη Βαλυράκη, συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού.

«Θεωρώ τιμή μου, τύχη αγαθή, που γνώρισα τον Σήφη Βαλυράκη. Έναν αγωνιστή, έντιμο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που πρόσφερε πολλά στον τόπο σε δύσκολες ώρες», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μια στενή φιλία με τον Σήφη Βαληράκη.

Όπως είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μίλησε λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί της ημέρας του θανάτου του Βαλυράκη, όποτε είχαν μια συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, περίπου μία με μιάμιση ώρα αργότερα δέχτηκε τηλεφώνημα από τη Μίνα Βαλυράκη, η οποία αναζητούσε τον σύζυγό της. «Αισθάνθηκα συντριβή. Δεν πίστευα ότι ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί ποτέ να πεθάνει», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψει όποιος τον γνωρίζει ότι δεν ήταν δολοφονία. Από τις φωτογραφίες που είδα αυτό πιστεύω, ότι ήταν μια δολοφονία. Ο Σήφης Βαλυράκης δεν μπορούσε να πνιγεί, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι».

Ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη. Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

«Τον άκουσα μια χαρά, λιοντάρι»

Κατά την εξέτασή του από την υποστήριξη της κατηγορίας, κλήθηκε να περιγράψει την εικόνα που είχε σχηματίσει από την τελευταία τηλεφωνική τους συνομιλία.

Στην ερώτηση πώς άκουσε τον Σήφη Βαλυράκη εκείνο το πρωί, απάντησε: «Μια χαρά τον άκουσα, λιοντάρι».

Όταν έγινε αναφορά στις θέσεις που είχε εκφράσει ο ίδιος για τον κατευνασμό στο Αιγαίο, ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε: «Εγώ είχα πει ότι δεν συζητάς μ’ έναν πειρατή».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο φίλος του δεν παρουσίαζε καμία διαφοροποίηση σε σχέση με ό,τι γνώριζε όλα αυτά τα χρόνια. Στην ερώτηση αν εκείνη την ημέρα ήταν όπως τον είχε συνηθίσει, απάντησε: «Απολύτως».

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

«Αδιανόητο να πεθάνει αν δεν υπήρχε στυγνή δολοφονία»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη φυσική του κατάσταση, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο να μην μπορούσε να αντιμετωπίσει τις συνθήκες στη θάλασσα. «Από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν… αίλουρος. Αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα αδιανόητο για εμένα να πει κανείς ότι μπορούσε να πεθάνει αν δεν υπήρχε στυγνή δολοφονία», κατέθεσε χαρακτηριστικά.

«Φαίνεται ότι το έχει η μοίρα ότι όποιος περνάει τα 70 είναι παροπλισμένος. Δεν είναι έτσι. Ειδικά για το Σήφη. Ήταν άφοβος, άδολος, σκαρφάλωνε στα στρατιωτικά αεροπλάνα! Ένας Κρητικός λεβέντης, που έκανε το παράτολμο εγχείρημα να περάσει απέναντι στην Αλβανία κολυμπώντας. Γνωρίζοντας τον Σήφη είναι αδύνατο να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να δαμάσει τη θάλασσα. Είναι αστείο να το λέμε αυτό».

Ανέφερε επίσης ότι τον προβλημάτισε ιδιαίτερα το γεγονός πως η Μίνα Βαλυράκη χρειάστηκε να δώσει πολυετή αγώνα για να φτάσει η υπόθεση στη Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι ο Βαλυράκης ήταν μια προσωπικότητα με ιδιαίτερη βαρύτητα και όχι μια συνηθισμένη περίπτωση. «Θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση για να διαπιστωθεί για ποιον λόγο, να το πω απλά, τον φάγανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σύνδεση με τις παρακολουθήσεις

«Είχατε ενδείξεις για την παρακολούθησή σας και πιστεύετε ότι ο Βαλυράκης ήταν ένα πρόσωπο που θα ενδιέφερε αυτούς που παραβίασαν το κρατικό απόρρητο για να σας παρακολουθήσουν;», ρωτήθηκε από τη συνήγορο της οικογένειας Βαλυράκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Πράγματι με παρακολουθούσαν. Μέχρι σήμερα ακόμη περιμένω να μάθω τους λόγους της παρακολούθησης μου και η Πολιτεία το νόημα της παρακολούθησής μου», απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς.