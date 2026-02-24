Δίκη Βαλυράκη: Ερασιτέχνης ψαράς στηρίζει την εκδοχή των κατηγορουμένων - «Κόλλησε το μυαλό μου»

Αγκυροβολημένο στο λιμάνι ήταν το σκάφος των δύο κατηγορουμένων, σύμφωνα με ερασιτέχνη ψαρά που κατέθεσε στη δίκη για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Ο μάρτυρας υιοθέτησε έτσι τη θέση των κατηγορουμένων, ενώ δέχθηκε βροχή ερωτήσεων για το γιατί αρχικά είχε υποστηρίξει ότι ο ίδιος δεν ήταν στη θάλασσα, κάτι που διαψεύστηκε από τις κάμερες καταγραφής.

Μάρτυρας: Κόλλησε το μυαλό μου και δεν το είπα. Κόλλησε... Από φόβο;

Πρόεδρος: Τι φοβηθήκατε;

Μάρτυρας: Μην στοχοποιηθώ. Μετά το λιμενικό με έλεγε φονιά. Έκανα τη βλακεία και δεν είπα ότι έχω βγει. Μου είπαν ότι με είδαν από τον δορυφόρο.

«Ψεύτης με λοφίο»

Νωρίτερα, άλλος μάρτυρας, ο Δημήτρης Πολυζωΐδης, πρόεδρος του σωματείου ψαράδων της περιοχής χαρακτήρισε «ψεύτη με λοφίο» τον αυτόπτη μάρτυρα, που έχει καταθέσει ότι είδε το σκάφος των δύο κατηγορούμενων ψαράδων να περικυκλώνει το φουσκωτό του Βαλυράκη και να ακολουθεί διαπληκτισμός.

«Είναι ψεύτης. Γιατί να πάνε τα παιδιά να κάνουν αυτό το συμβάν; Είναι ψέματα όλα. Αυτός θέλει λιντσάρισμα», υποστήριξε στην κατάθεσή του.

«Ο Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα μόνος του», ο μάρτυρας. Όταν ρωτήθηκε πώς το γνωρίζει και αν είδε κάτι ο ίδιος, απάντησε πως δεν ήταν μπροστά, αλλά πιστεύει ότι αυτό συνέβη, επειδή με αυτόν τον τρόπο είχε χάσει τον γιο του.

«Ήθελα να πάω για μάρτυρας, να μιλήσω για τα παιδιά (σ.σ. τους κατηγορούμενους). Όλοι οι ψαράδες λέγανε πράγματα για τα παιδιά ότι έχουν σχέση. Εγώ ήθελα να πω ότι δεν είναι αυτοί. Τους ξέρω από παιδιά».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Μαρτίου.