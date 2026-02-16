Δίκη Βαλυράκη: Ο γιος του μάρτυρα αμφισβητεί την κατάθεση για τους κατηγορούμενους - «Έχει άνοια»

Στο επίκεντρο βρέθηκε η κατάθεση ενός ηλικιωμένου ψαρά στη δίκη για την υπόθεση Σήφη Βαλυράκη. Ο εν λόγω ψαράς είχε καταθέσει στον ανακριτή ότι το σκάφος των κατηγορουμένων δεν ήταν στο λιμάνι την επίμαχη μέρα, όπως αυτοί υποστηρίζουν.

Στο δικαστήριο διαβάστηκε η κατάθεσή του, με τον μάρτυρα να μην μπορεί να καταθέσει λόγω προβλημάτων υγείας. Ωστόσο κατέθεσε ο γιος του, ο οποίος υποστήριξε, ότι ο πατέρας του πάσχει από άνοια...

«Για την κατάθεση του πατέρα μου τι να πω... Ήταν η μέρα που θυμόταν; Τα μπέρδεψε; Δεν ξέρω. Για τον Ανακριτή μου είπε "πολύ καλός άνθρωπος. Δεν ήθελα να του χαλάσω χατίρι"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάτι που αμφισβήτησαν έντονα οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη, οι οποίοι «σφυροκόπησαν» τον μάρτυρα, υποστηρίζοντας ότι το 2021 δεν είχε διαγνωστεί με άνοια και αναρωτήθηκαν για το ποια είναι τα κίνητρα του να αμφισβητήσει την κατάθεση του πατέρα του.

Κατά την Υποστήριξη της Κατηγορίας, η μαρτυρία καταρρίπτει τον ισχυρισμό των δύο κατηγορούμενων ότι την επίμαχη μέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα και ήταν στο σπίτι. Μάλιστα οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη, τόνισαν πως η κατάθεση του μάρτυρα στον Ανακριτή ήταν ακριβής και για τον λόγο αυτό η άλλη πλευρά, σε συνεννόηση με μέλη της οικογένειας του ηλικιωμένου επιχειρεί να την αμφισβητήσει αναφερόμενη σε άνοια. Είπαν επίσης πως δεν υπάρχει καμία αντίφαση στις καταθέσεις του ηλικιωμένου αφού η αναφορά του στο σκάφος των κατηγορούμενων έγινε όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα.

Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση αντέτεινε πως ο ηλικιωμένος, τέσσερις μέρες μετά το περιστατικό, είχε δηλώσει ότι δεν είδε τίποτα στο λιμάνι. Όπως είπε η εκ των συνηγόρων των δύο ψαράδων, ο ηλικιωμένος αργότερα έδωσε «διαφορετικές εκδοχές» λέγοντας πως δεν είδε το σκάφος των κατηγορούμενων «ούτε να μπαίνει ούτε να βγαίνει» για να ισχυριστεί τελικά στον Ανακριτή πως το σκάφος των κατηγορούμενων έλειπε από το καταφύγιο όταν βγήκε ο ίδιος με το δικό του σκάφος.