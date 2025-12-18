Δίκη Βαλυράκη: Αναγνώρισε τους δύο ψαράδες ο αυτόπτης μάρτυρας - «Σαν να του την είχαν στημένη»

Για δεύτερη συνεχόμενη δικάσιμο καταθέτει ο αυτόπτης μάρτυρας στη δίκη του Σήφη Βαλυράκη.

Κατά την έναρξη της σημερινής (18/12) διαδικασίας στο Κακουργιοδικείο ο μάρτυρας αναγνώρισε τους δύο ψαράδες που είναι αδέλφια ως τα πρόσωπα που επιτέθηκαν εν πλω στον Σήφη Βαλυράκη οδηγώντας τον στο θάνατο. Στην προηγούμενη συνεδρίαση οι κατηγορούμενοι απουσίαζαν, όμως σήμερα προσήλθαν στο δικαστήριο και ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον μάρτυρα που τους υπέδειξε ως δράστες.

«Ο ένας ήταν όρθιος και χτυπούσε και ο δεύτερος ήταν σκυφτός. Δεν ξέρω τι έκανε. Τον χτύπησε για να τον αποτελειώσει; Δεν το είδα, είδα μόνο ότι ήταν σκυφτός».

Ο μάρτυρας ανέφερε πως δέχθηκε πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσει όσα είχε δει, ενώ κατήγγειλε απειλητικό περιστατικό μία ημέρα μετά την κατάθεσή του στο δικαστήριο.

«Πήγα στην αγορά της Χαλκίδας να ψωνίσω και ένα αυτοκίνητο μόλις με είδε γύρισε και με χτύπησε στο αριστερό πόδι. Τι να πω; Σύμπτωση; Εκφοβισμός; Δεν ξέρω», ανέφερε στο δικαστήριο.

Ερωτηθείς για το θάνατο Βαλυράκη, ανέφερε: «Σαν να του την είχανε στημένη, πήγαν κατευθείαν επάνω του, δεν ξέρω αν είχε γίνει κάτι τις προηγούμενες ημέρες».

Ν. Κωνσταντόπουλος: Πόσες φορές είδατε να τον χτυπούν;

Μάρτυρας: Τρεις με τέσσερις φορές. Δεν έπεσε αμέσως στη θάλασσα. Σε λίγο έγειρε και έπεσε.

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αμφισβήτησε έντονα το εάν ήταν παρών ο μάρτυρας στο επεισόδιο επιμένοντας πως ούτε οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες.

Η εξέταση του μάρτυρα συνεχίζεται.