Δίκη Βαλυράκη: «Τον χτύπησε με το κοντάρι στο κεφάλι» - Η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα

Με την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα συνεχίζεται η δίκη για τη φερόμενη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021.

Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι είδε τους δυο κατηγορουμένους να διαπληκτίζονται με το Σήφη Βαλυράκη, έναν από αυτούς να τον χτυπά και αυτός να καταλήγει στο νερό.



Όπως ανέφερε, είχε μεταβεί στο σημείο για να δει αν διεξάγεται παράνομη αλιεία και είδε αλλά τρία άτομα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο.



«Στην Αγία Τριάδα από αριστερά ακούστηκε ένας θόρυβος μηχανής, είδα αριστερά ήταν τα δύο σκάφη. Το ένα έρχονταν από Αγία Τριάδα με κατεύθυνση προς το νησί των Ονείρων, το ένα μπήκε μπροστά από το άλλο και άρχισαν το διχασμό...»



«Τον χτύπησε στο κεφάλι με το κοντάρι»

Πρόεδρος: Άρα το καϊκι έκλεισε το δρόμο στο Κρις Κραφτ;



Μάρτυρας: Τυχαία; Σύμπτωση; Τι να σας πω. Αν είχε προηγηθεί κάτι άλλο δεν το ξέρω



Πρόεδρος: Περιγράψτε το πώς πήγαν... Άρα λέτε πήγαιναν αντίθετα;



Μάρτυρας: Πήγαιναν αντίθετα και συνέχισαν το διάλογο. Το Κρισκ Κραφτ πήγαινε πολύ αργά , δεν ήταν σταματημένο. Το καϊκι ήταν ανάποδα και συμβάδιζαν

Πρόεδρος:Σε τι απόσταση ήσασταν;



Μάρτυρας:150 μέτρα περίπου



Πρόεδρος:Ακούσατε κιόλας;



Μάρτυρας: Φωνάζανε, λογομάχησαν... «Που πας; Δεν ξέρεις ότι απαγορεύεται; Θα πάρουμε το λιμεναρχείο».

«Να το πάρετε. Είναι απόφαση δεν είναι νόμος... Λογομάχησαν, τσακώνονταν. Οι μηχανές δούλευαν



Πρόεδρος:Πάντως ακούσατε καθαρά



Μάρτυρας: Τα πάντα



Πρόεδρος: Τι άλλο είπαν;



Μάρτυρας: Βρισιές... Τραβάει το κοντάρι ο ένας, γιατί από πάνω είχε τέντα, βγήκε έξω από την κολώνα της τέντας και με το κοντάρι τον χτύπησε στο κεφάλι, στο πάνω μέρος ...



Πρόεδρος:Δεν ήταν γάντζος, ήταν κοντάρι;



Μάρτυρας: Ναι ... Ένα ξύλο ήταν... Τριάμισι τέσσερα μέτρα



Πρόεδρος: Ένα χτύπημα;



Μάρτυρας:Τρεις τέσσερις φορές ανεβοκατέβηκε το κοντάρι... Τώρα που τον χτύπησε ακριβώς δεν ξέρω...



Πρόεδρος:Έπεσε ο οδηγός στη θάλασσα;



Μάρτυρας: Όχι. Τον φέρανε δύο βόλτες...



Πρόεδρος:Άρα δεν έπεσε κατευθείαν;



Μάρτυρας: Φέρανε βόλτα, δύο στροφές, γκαζωμένο το σκάφος, δεν έπεσε στη θάλασσα, έγειρε ο άνθρωπος, από κάπου κρατιόταν φαντάζομαι από την τιμονιέρα ίσως... Μετά έπεσε. Νόμιζα ότι πάνε να τον σηκώσουν... Αλλά γκάζωσαν και εφύγαν



Πρόεδρος:Άρα με τις στροφές ήθελαν να τον ρίξουνε στη θάλασσα;



Μάρτυρας:Μάλλον.



Πρόεδρος:Μετά τις βόλτες τι έγινε;



Μάρτυρας:Ο ένας έσκυψε από πάνω και υπέθεσα ότι θα τον σηκώσει. Αλλά δεν τον σήκωσε, φύγανε...



Πρόεδρος:Το Κρισ Κραφτ κινείτο ακόμα ;



Μάρτυρας:Ναι δούλευε η μηχανή...



Πρόεδρος:Προς τα πού πήγε;



Μάρτυρας:Προς τα βαθιά



«Ήθελα να το βγάλω από πάνω μου»





Πρόεδρος:Τον θανόντα τον ξέρατε



Μάρτυρας:Όχι



Πρόεδρος:Τους ψαράδες τους ξέρετε; .. Είχαν τέτοια συμπεριφορά;



Μάρτυρας: Τσακώνονταν, λογομαχούσαν



Πρόεδρος: Εσείς τι κάνατε;

Μάρτυρας: Έφυγα και εγώ. Την ίδια μέρα το απόγευμα μίλησα στο τηλέφωνο με το αφεντικό μου και μου είπε “μην μιλήσεις θα μπλέξεις”... Τις επόμενες ημέρες το είπα σε έναν φίλο μου. Ήθελα να το βγάλω από πάνω μου. Ένας άνθρωπος χάθηκε...



Πρόεδρος: Όλο αυτό λέτε ότι δεν το είχατε πει όμως επίσημα γιατί φοβηθήκατε... Αλλά το είπατε στην τηλεόραση...



Μάρτυρας: Μου είπαν ότι δεν θα φαίνομαι, θα είναι αλλοιωμένη η φωνή μου



Πρόεδρος Και εσάς σας καλύψε αυτό;



Μάρτυρας: Ήθελα να φύγει απο μέσα μου, δεν μπορούσα



Πρόεδρος:Γιατί δεν πήγατε στην αστυνομία ή το λιμενικό



Μάρτυρας: Το λιμεναρχείο της Χαλκίδας μόνο λιμενική αρχή δεν είναι. Βρήκα μια περικεφαλαία, την πήγα στο λιμεναρχείο και μου έδωσαν συγχαρητήρια και μου είπαν ότι θα πάρω πακέτο. Τους έδειξα το μέρος που το έπιασα και έφεραν ιδιώτη δύτη...



Πρόεδρος:Άρα δεν είχατε εμπιστοσύνη στο λιμενικό. Στην αστυνομία;



Μάρτυρας: Θα με παρέπεμπαν στο λιμενικό, αφού έγινε στη θάλασσα το περιστατικό... ήθελα να το βγάλω από μέσα μου αλλά να μη φαίνεται ότι είμαι εγώ



Πρόεδρος: Αν δεν σας έπαιρνε το κανάλι άρα δεν θα το λέγατε ...

Μάρτυρας: Την άλλη μέρα αφού βγήκα με πήρε ο λιμενάρχης και μου είπε ότι "πέταξα βόμβα και θα πάνε φυλακή αυτοί. Θες να πάνε;" "Άμα είναι δικοί σου άνθρωποι τι να πάνε..." του είπα... "Έγραψε μια κατάθεση, μου έδωσε να την υπογράψω.



Πρόεδρος: Δεν την είδατε καθόλου;



Μάρτυρας: Όχι .. μου είπε να μην φοβάμαι τίποτα



Πρόεδρος:Μετά σας πήραν ξανά



Μάρτυρας: Από τη ΓΑΔΑ. Εκεί είπα αυτά που είδα



Πρόεδρος:Άρα εσείς κάνατε δεκτά όσα σας ειπανε στο λιμεναρχείο .. γιατί δεν τους καλυψατε και στη ΓΑΔΑ;



Μάρτυρας: Ήθελα να φύγει από μέσα μου



Πρόεδρος: Στο λιμεναρχείο τους καλύψατε όμως



Μάρτυρας: Του είπα να γράψει ότι θέλει



Πρόεδρος:Τι άλλαξε;



Μάρτυρας: Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς... Μέχρι την άλλη μέρα θα ήμουν εκεί και θα μου έλεγε τα ίδια, ήθελε να γραφτεί ότι ήθελε αυτός



Πρόεδρος: Και στη ΓΑΔΑ τι άλλαξε



Μάρτυρας: Στη ΓΑΔΑ με ρώτησαν να πω όντως τι είδα



Πρόεδρος:Έχει ακουστεί ότι είχατε προβλήματα στην καθημερινότητα σας αφού μιλήσατε

Μάρτυρας: Ήρθε ένας Β... Τοκογλύφος με ένα τζιπ μου έδωσε ένα χαρτί που έλεγε 40. Θα τα πάρεις αν πεις ότι δεν ήσουν εκεί



Πρόεδρος:Πότε έγινε αυτό



Μάρτυρας: Αμέσως μετά τη ΓΑΔΑ ... Μετά μου την είχαν στημένη πριν πάω να καταθέσω στον ανακριτή...



