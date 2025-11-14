Κατέθεσε ο αδελφός της χήρας Βαλυράκη στη δίκη: «Ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή»

Με την κατάθεση του αδερφού της χήρας του Σήφη Βαλυράκη συνεχίστηκε η δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού.

«Ήταν πολύ χτυπημένος στο πρόσωπο και στο χέρι. Υπήρχαν κι άλλα πράγματα που δεν φαινόντουσαν λόγω της στολής. Ήταν χτυπημένος πολύ στο πρόσωπο, στη γνάθο και τεράστιο σφάξιμο στο λαιμό» ανέφερε ο μάρτυρας, ενώ περιέγραψε τις συναντήσεις του με αυτόπτη μάρτυρα.

«Άρχισε να μου λέει τι πίστευε ότι συνέβη" ανέφερε, ενώ του εκμυστηρεύτηκε ότι δέχεται πιέσεις για όσα κατέθεσε και του γίνεται πόλεμος».

Εισαγγελέας: Σας είπε να σας πω «τι πιστεύω ότι έχει συμβεί»; Φέρεται ως αυτόπτης…δεν έπρεπε να σα πει τι ξέρει;

Μάρτυρας: Φοβόταν να μιλήσει στην αρχή. Γι’ αυτό τα είπε έτσι στην αρχή. Αυτό εκτιμώ και αυτό μου είπε αργότερα δηλαδή. Είχε τους φόβους του. Εξάλλου του πήρε 15 μέρες μέχρι να το πάρει απόφαση. Εγώ έμαθα ότι ήταν τελικά αυτόπτης από την εκπομπή της Νικολούλη.

Έπειτα από 15 μέρες επικοινωνήσαμε και μου είπε "πάει καλά, σε λίγες ημέρες θα μάθεις". Αυτό μου είπε. Εγώ θεωρούσα ότι κάνει έρευνα όπως του είπα εγώ, δεν ήξερα ότι ήταν ο ίδιος ο αυτόπτης. Δεν ήξερα ότι θα πάει να μιλήσει σε τηλεοπτική εκπομπή. Με πήραν από το κανάλι και μου είπαν ότι έχουν αυτόπτη μάρτυρα και να πάω στην εκπομπή» ανάφερε ο μάρτυρας.

Σε σημείο της κατάθεσης του υποστήριξε πως «ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή», περιγράφοντας νωρίτερα όλη τη διαδρομή του Σηφη Βαλυράκη και συνδέοντας την με τη δολοφονία του, όπως είπε. «Στη νύχτα όταν δε θέλεις κάποιον τον εκτελείς. Στην πολιτική είναι ατύχημα. Εδώ είχαμε ατύχημα…» είπε απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της έδρας σχετικά με το πώς συνδέει τη διαδρομή του Βαλυράκη με την ανθρωποκτονία την οποία αντιμετωπίζουν οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες.