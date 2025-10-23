«Είδα αμυντικά τραύματα» - Τι είπε ο γιος του Σήφη Βαλυράκη στη δίκη για τη φερόμενη δολοφονία

Με την κατάθεση του δεύτερου γιου του Σήφη Βαλυράκη, Αλέξανδρου, συνεχίζεται η δίκη για τη φερόμενη δολοφονία του πρώην υπουργού στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, τον Ιανουάριο του 2021.

Ο Αλέξανδρος Βαλυράκης κατέθεσε ότι είδε την σωρό του πατέρα του λίγη ώρα αφότου αυτή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Το πρόσωπό του έδειχνε ότι πονούσε, είχε μελανιές και χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ υπήρχε τεράστιο τραύμα στον τράχηλο. Όταν είδα αμυντικά τραύματα στα χέρια του, κατάλαβα ότι είχε δεχθεί επίθεση», ανέφερε.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του πατέρα του και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

«Άργησα να ενημερωθώ, ήμουν στην Αθήνα. Όταν άνοιξα το τηλέφωνό μου, είδα πολλές αναπάντητες κλήσεις. Μίλησα με τη μητέρα μου και μου είπε ότι ο πατέρας μου αγνοείται. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είχε γίνει κάτι πολύ σοβαρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιέγραψε πως έφτασε αργά στην Ερέτρια, ενώ λίγο πριν ενημερώθηκε ότι είχε βρεθεί το σκάφος του πρώην υπουργού.

«Ήμουν ταραγμένος, πήγα τρέχοντας στο σημείο. Ο πατέρας μου ήταν καλυμμένος και ο αδελφός μου πεσμένος δίπλα του στο έδαφος… Πήγα στο νοσοκομείο με τον αδελφό μου. Δεν τον άφησα να κάνει την αναγνώριση. Ήταν πολύ ταραγμένος. Μια γυναίκα μου έδωσε τα πράγματά του».

«Δεν υπήρχε περίπτωση να μη φορά σωσίβιο. Έπαιρνε πάντα μέτρα ασφαλείας», τόνισε, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο ατυχήματος.

«Μετά τον θάνατό του, έμαθα από άλλους ψαράδες ότι υπήρχαν περιστατικά διεμβολισμών από επαγγελματίες. Αυτό το πληροφορήθηκα εκ των υστέρων», είπε.

Ο μάρτυρας σκιαγράφησε τον πατέρα του ως έναν φιλήσυχο και έντιμο άνθρωπο.



«Δεν ήταν καθόλου εριστικός. Πολύ απλός, φιλήσυχος, ποτέ δεν τον άκουσα να βρίζει. Ήταν έντιμος, δεν είχε καμία διένεξη στην Ερέτρια», σημείωσε.