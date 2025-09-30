Συγκλόνισε η χήρα του Σήφη Βαλυράκη στη δίκη: «Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για την αλήθεια»

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά το φερόμενο έγκλημα, ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η κατάθεση της χήρας του Σήφη Βαλυράκη, στη δίκη των δύο ψαράδων από την Ερέτρια που κατηγορούνται πως δολοφόνησαν τον πρώην Υπουργό, όταν αυτός έκανε βόλτα με τη βάρκα του, τον Ιανουάριο του 2021.

«Ο χρόνος μου είναι παγωμένος τον Ιανουάριο του 2021» ανέφερε η κυρία Ασημίνα Παπαθεοδώρου σε μια συναισθηματικά φορτισμένη κατάθεση, στην οποία κατήγγειλε ελλείψεις των αρμόδιων αρχών.

«Έχουμε ένα στυγερό έγκλημα εδώ. Ένας Σήφης Βαλυράκης που έχει αποδράσει δύο φορές από φυλακές. Ήταν δύο φορές υπουργός. Δεν μπορεί να πέσει να αυτοκτονήσει, ουσιαστικά, στη βάρκα του. Να σταματήσει η καραμέλα ότι δήθεν πέθανε από το χτύπημα στην προπέλα».

Περιγράφοντας τα περιστατικά όπως εκείνη τα έζησε, ανέφερε: «Δύο μέρες πριν φτάσαμε στο εξοχικό μας στην Ερέτρια. Το νερό ήταν λάδι, είχε σκοπό την επόμενη μέρα να πάει για βουτιά. Το Σάββατο όμως είχε κακό καιρό και δεν πήγαμε. Την Κυριακή πήρε τις εφημερίδες του και κάτι γλυκά. Στις 10:50 είδαμε ότι κύριο άρθρο της “Καθημερινής” ήταν άρθρο του Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά. Τον πήρε κατευθείαν τηλέφωνο γιατί ήταν πολύ φίλος με τον πρώην πρωθυπουργό. Στις 11:30 είχε βγει στον κήπο για να βάλει τη στολή του με την οποία δολοφονήθηκε και θα δείτε τα φρικτά αμυντικά τραύματα. Γύρω στις 12:00 αποχωρεί».

Η μαρτυρία

Πρόεδρος: «Τι ώρα ανησυχήσατε;»

Μάρτυρας: «Στις 14:30 τον περίμενα γιατί είχε κρύο».

Πρόεδρος: «Είχε κινητό μαζί του;»

Μάρτυρας: «Όχι δυστυχώς. Τότε ανέβηκα στην ταράτσα να δω τη θάλασσα με τα κυάλια, μήπως έχει αράξει στα απέναντι νησιά. Δεν είδα τίποτα. Κατά τις 16:00 ξαναείδα, μετά τις 17:00 νύχτωνε και πήγα στο Λιμενικό. Στη γωνία του σπιτιού όμως εμφανίστηκε ένα λιμενικό. Μου είπαν ότι «δεν ήξερε ο Βαλυράκης ότι δεν βγαίνεις στο νερό με κορονοϊό;» Που να ξέρω ότι τα ήξεραν όλα; Μου είπαν ότι δεν έχουν βάρκα. Γύρω στις 16:15 πήραν έναν ψαρά για να πάνε πίσω από τα νησιά. Σε δέκα λεπτά παίρνει πίσω και είπε ότι η βάρκα είναι προσαραγμένη στην Αγία Τριάδα. Πήρα το τηλέφωνο και του ζήτησα να πάει πιο κοντά, πήγε ο άνθρωπος πρόθυμα γύρω γύρω. Στο μεταξύ εγώ ήμουν μπροστά στη θάλασσα και κοιτούσα. Είχαν μαζευτεί καμιά πενηνταριά άνθρωποι. Ένας μου είπε ότι είχε δει τη βάρκα εκεί που βρέθηκε.

Στις 17:30 πήραν από το Υπουργείο Ναυτιλίας ότι στέλνουν ελικόπτερο από τη Χαλκίδα. Γύρω στις 18:00 με πήρε ο ψαράς, μου λέει ότι έφτασε στη βάρκα, είναι μέσα όλα του τα πράγματα τακτοποιημένα. Τότε τρελάθηκα και κατάλαβα ότι κάτι έγινε. Το μεγάλο μαρτύριο άρχισε μόλις σκοτείνιασε, άρχισαν τα ελικόπτερα να ψάχνουν στο ημίφως. Ο αδερφός μου έδινε οδηγίες για τη ροή των νερών, αλλά δεν τον άκουγαν, έψαχναν αλλού. Ήταν σαν να έχουν εντολή να ψάξουν αλλού».

«Στις 19:30 ο κουμπάρος μου είπε ότι ο εθελοντής δύτης τον βρήκε και είναι σφαγιασμένος. Πήραν αμέσως το Λιμεναρχείο αλλά αυτό έφτασε στις 20:10».

«Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα»

«Ήταν μια άσχημη εικόνα, ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα που είχαν μένος. Ο Σήφης ήταν ένας σφαγιασμένος. Ένας λεβέντης νεκρός με τη στολή του και να τρέχει το αίμα..Αυτό το μένος δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό το μένος με έχει παγώσει. Δεν έχω την Πολιτεία δίπλα μου. Έχω μιλήσει με όλους, έχω γίνει ντετέκτιβ. Ντρέπομαι που η υπεράσπισή τους λέει ότι υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή τι να πω εγώ; Δεν μπορώ να τους δω. Είναι διάφανοι για μένα. Ντροπή, ντροπή, ντροπή!»

Πρόεδρος: «Τους δύο κατηγορουμένους τους ξέρετε εσείς;»

Μάρτυρας: «Ποτέ. Ήμασταν στην Ερέτρια αγαπητοί, ήσυχοι, δεν ενοχλούσαμε κανέναν. Όλοι μας ήξεραν και μας συμπαθούσαν. Αυτό το μένος που έβγαλαν αυτοί οι δύο... Ήξεραν ποιον χτυπούσαν. Πώς γίνεται στις 12:00 να βγαίνει και στις 12:10 να τον σκοτώσουν; Είχαν πάρει τον γάντζο... Πρέπει να μας τα πουν, δεν γίνεται αυτό...»

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της ανέφερε: «Τίποτα δεν έγινε με το σωστό τρόπο, ούτε η μεταφορά του σκάφους. Το έσυραν με ρυμουλκό και αντί να το αφήσουν να το δει ο πραγματογνώμονας, το πέταξαν σε ένα χωράφι. Πρώτα ήρθε νεκροθάφτης και μετά ήρθε ιατροδικαστής... Αφού πρώτα με έπληξαν οι λιμενικοί... Ήταν όλο στημένο, κ. Πρόεδρε».