Γιος Σήφη Βαλυράκη στη δίκη: «Ήταν χτυπημένος πολύ σε πρόσωπο και χέρι» - «Καρφιά» για τις έρευνες

Για «προσχεδιασμένη δολοφονία» κάνουν λόγο οι συγγενείς του Σήφη Βαλυράκη, στη δίκη για τη φερόμενη ανθρωποκτονία του πρώην υπουργού στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.



Καταθέτοντας στο Μικρό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών ο γιος του Σήφη Βαλυράκη, Ιωάννης, ανέφερε πως ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που είδε τη σoρό του πατέρα του λίγο αφότου εντοπίστηκε στη θάλασσα και σημείωσε ότι «αν και δεν είμαι ιατροδικαστής, κατάλαβα αμέσως ότι κάποιος είχε επιτεθεί στον πατέρα μου».



«Ήταν χτυπημένος στο πρόσωπο σε πάρα πολλά σημεία, στο χέρι, με τραύματα. Ήμουν σε σοκ εκείνη τη στιγμή. Είναι μια εικόνα που δεν ξεχνιέται, 95% των τραυμάτων ήταν στο κεφάλι μπροστά. Είχε και αμυντικά τραύματα στο χέρι. Δέχθηκε μια επίθεση με κάτι, που προσπάθησε να το αποκρούσει».

Ο μάρτυρας είπε επίσης ότι οι έρευνες για την ανεύρεση του Σήφη Βαλυράκη δεν διεξήχθησαν όπως έπρεπε. «Εγώ είμαι ιστιοπλόος, έχω εμπειρία της θάλασσας, φυσούσε νότιος άνεμος και οι έρευνες κατευθύνθηκαν στην αντίθετη πλευρά και αναρωτιόμουν τι συμβαίνει.

Δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα ότι βρέθηκε η σορός. Υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Μόλις βγήκα από το αυτοκίνητο, με πιάνει ένας κύριος από γραφείο τελετών ότι ήρθε να πάρει τη σορό, υπογράψτε εδώ. Ο θείος τον είχε καλύψει με το μπουφάν του και εγώ αναρωτιόμουν γιατί υπήρχε τόσος πολύς κόσμος, αναρωτιόμουν αν τηρούνται τα πρωτόκολλα».

«Ο άνδρας μου δεν ήταν αρεστός σε πολλούς»

Νωρίτερα στο δικαστήριο ολοκληρώθηκε η κατάθεση της χήρας του πρώην υπουργού, Μίνας Παπαθεοδώρου, η οποία απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε με νόημα: «Η δολοφονία του άνδρα μου ήταν προσχεδιασμένη».

Πρόεδρος: Το κίνητρό τους ποιο είναι;

Μάρτυρας: Δεν το ξέρω.

Πρόεδρος: Από ποια στοιχεία συνάγετε ότι ήταν προσχεδιασμένη;

Μάρτυρας: Από το ότι τον περίμεναν.

Η μάρτυρας επανέλαβε πως «υπήρχε κωλυσιεργία και άρνηση» των λιμενικών της Ερέτριας στη διερεύνηση του περιστατικού το οποίο εξαρχής θεώρησαν ατύχημα.

«Ζητούσαμε πληροφορία και δεν την είχαμε», είπε η μάρτυρας η οποία εκτίμησε πως ο Βαλυράκης λόγω των θέσεών του σε εθνικά θέματα αλλά και εξαιτίας ενεργειών του ως μέλος της Προανακριτικής για την υπόθεση της Siemens, δεν ήταν αρεστός σε πολλούς».



Η δίκη συνεχίζεται.