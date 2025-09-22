Υπόθεση Βαλυράκη: Διεκόπη η δίκη για 30 Σεπτεμβρίου - Αρνούνται τα πάντα οι κατηγορούμενοι ψαράδες

Εκκίνηση, μετά από τρεις αναβολές, στη δίκη για τη φερόμενη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη στην Ερέτρια.

Συγγενείς και φίλοι του πρώην υπουργού έδωσαν το παρόν στη δικαστική αίθουσα, όπως επίσης και των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται, δηλώνοντας αθώοι όταν τους ζητήθηκε από το δικαστήριο.

«Δεν έχω πειράξει άνθρωπο. Δεν ήμασταν στον τόπο του εγκλήματος και υπάρχουν μάρτυρες που το επιβεβαιώνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ένας από τους δυο κατηγορουμένους.

Η δίκη διεκόπη για τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το δικαστήριο αυτή τη στιγμή ασχολείται με διαδικαστικά ζητήματα.