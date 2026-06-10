ΠΑΣΟΚ: Νυν υπέρ πάντων αγώνας, κριτική σε δημοσκόπους και ανοιχτό παράθυρο διαγραφών από Ανδρουλάκη

Δουλειά μυρμηγκιού στο λεκανοπέδιο Αττικής και στις οργανώσεις βάσης σε όλη τη χώρα, είναι ο δρόμος που επιλέγει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, με στόχο την πλήρη ανατροπή ενός πολιτικού τοπίου, το οποίο -όπως παρουσιάζεται σήμερα- οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της Χαριλάου Τρικούπη.

Η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, έστω με μία ψήφο διαφορά, που θα στείλει τη ΝΔ στην αντιπολίτευση και θα επιτρέψει τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης, ήταν και παραμένει η ομόφωνη στρατηγική απόφασή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ωστόσο η πολιτική πραγματικότητα με δημοσκοπικούς όρους το τοποθετεί στην καλύτερη περίπτωση δεύτερο και στη χειρότερη τέταρτο.

«Δώστε τον αγώνα της κοινωνίας, μην επηρεάζεστε από τις δημοσκοπήσεις», είναι το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα στελέχη και τους ψηφοφόρους, όπως το μεταφέρουν συνεργάτες του μέσω του FLASH. «Δεν κάναμε εμείς επίθεση σε δημοσκόπους, οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις αλληλοδιαψεύδονται», υποστήριξε αργά χθες βράδυ σε τηλεοπτική του συνέντευξη (ΟΝΕ).

Σε αυτό το πνεύμα ήταν και η αναφορά του στο τελικά ενωτικό Πολιτικό Συμβούλιο της 5ης Ιουνίου, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε: «Δεν θα σύρουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου την παράταξη μας σε σενάρια και θεωρίες, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα. Εμείς θα δώσουμε την μάχη για τα πραγματικά προβλήματα».

Πρακτικά αυτό σημαίνει νυν υπέρ πάντων αγώνας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και όπου βγει... Εξάλλου, όπως λέει η ιστορική φράση, την οποία επικαλούνται και νεότεροι στο ΠΑΣΟΚ, χαμένη μάχη είναι η μάχη που δεν δίνεται.

Εκλογικός συναγερμός

Το σχέδιο της πλήρους κινητοποίησης όλων των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ είναι πλέον πάνω στο τραπέζι και βαίνει προς υλοποίηση. Από χθες κιόλας ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις των 13 περιφερειακών συμβουλίων, ένας νέος κομματικός θεσμός για την καλύτερη διασύνδεση της κομματικής βάσης με τις τοπικές κοινωνίες. Από Δευτέρα -σύμφωνα με τη σύσκεψη της Δευτέρας για την Αττική- αρχίζουν οι εξορμήσεις και οι εκδηλώσεις σε γειτονιές και δήμους του λεκανοπεδίου σε ένα καυτό 40ήμερο πολιτικής δράσης σε μια δύσκολη Περιφέρεια-βαρόμετρο. Τα ψηφοδέλτια προετοιμάζονται πυρετωδώς ώστε μέχρι τα μέσα να έχουν ανακοινωθεί σε ποσοστό 70-80%. Η επιτροπή διεύρυνσης συνεχίζει το έργο της προσέλκυσης στελεχών είτε από άλλους χώρους είτε των πολιτικών επιστροφών στο ΠΑΣΟΚ, με επόμενο σταθμό τη Θεσσαλονίκη. Οσονούπω θα ανακοινωθούν οι επιτροπές εκλογικού αγώνα και οι υπεύθυνοι ανά νομό για τις εκλογές.

Αλλά και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, η αντιπαράθεση με τη ΝΔ αναμένεται σκληρή και εν μέσω θέρους, όπως θα συμβεί ίσως σήμερα με αφορμή την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στην αρμόδια επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τον πρόεδρό του «δεν δίνει λευκή επιταγή και η συναίνεση θα υπάρξει στη δεύτερη Βουλή, αφού τώρα θα κατατεθούν απλά οι προτάσεις. Ο λόγος; «Δεν αξίζει να πάρει το 180. Είναι ένας πρωθυπουργός που δεν σέβεται το Σύνταγμα», τόνισε χθες χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα για μετωπική κόντρα. Περιττό να σημειωθεί ότι πολιτικός αντίπαλος για το ΠΑΣΟΚ η ΝΔ, αλλά και με την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα η σύγκρουση δεν θα μοιάζει με φιλική αναμέτρηση.

Πλην της κινητοποίησης του πράσινου ανθρωποδικτύου, προϋπόθεση επιτυχίας, είναι η πολιτική ενότητα και η σύμπνοια στη γραμμή και τις στρατηγικές αποφάσεις, διαφορετικά κυριαρχεί μια παραλυτική εσωστρέφεια, που την έχει βιώσει το ΠΑΣΟΚ κατά καιρούς και η ηγεσία ξορκίζει την επανάληψή της.

Την επόμενη φορά διαγραφή;

Κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, κίνδυνος ακύρωσης των συνεδριακών αποφάσεων από κάποια μεμονωμένα στελέχη δεν τίθεται. Αν όμως χρειαστεί, όπως άφησε να εννοηθεί χθες σε ερώτηση που δέχτηκε για τον Χάρη Δούκα και τις απόψεις που εξέφρασε, δεν αποκλείεται την επόμενη φορά να πάρει κεφάλια.

«Όλοι είναι στη γραμμή της αυτονομίας, το συνέδριο πήρε μια απόφαση που θα είναι η πυξίδα της μάχης για την πολιτική αλλαγή, έχουμε πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό, πολιτική αυτονομία και πολιτικό ήθος κάνουμε πολιτικό διάλογο, δεν εξοντώνουμε αντιπάλους. Είμαστε κανονικό κόμμα, δεν είμαστε κόμμα ΙΧ», είπε αρχικά, αφήνοντας ένα δηλητηριώδες βέλος για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Για να συμπληρώσει σε σχέση με τυχόν διαφοροποιήσεις στο ΠΑΣΟΚ και τη στάση που θα κρατήσει ο ίδιος: «Όποιο κορυφαίο στέλεχος βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει συνιστώσα άλλου κόμματος, να είστε σίγουροι ότι δε θα είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ την επόμενη ημέρα», διαμήνυσε χωρίς περιστροφές ο κ. Ανδρουλάκης, διευκρινίζοντας όμως ότι «είναι άλλο τι φαντάστηκε ο οποιοσδήποτε μέσα από ένα υπονοούμενο και άλλο μια δημόσια τοποθέτηση για ένα κορυφαίο θέμα που είναι η πολιτική αυτονομία».