Ο Ανδρουλάκης δεν αποκλείει διαγραφές: «Όποιος ακυρώσει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ θα παύει να είναι μέλος»

Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, με άμεση αναφορά σε διαγραφές, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο One και σχολιάζοντας, εμμέσως, τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για μετεκλογικές συνεργασίες.

Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν κατηγορηματικός: «Όταν υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση από κορυφαίο στέλεχος που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ, τότε δεν θα είναι μέλος του κόμματος την επόμενη μέρα». Επικαλούμενος τις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου, τόνισε ότι όλοι στο κόμμα μοιράζονται την ίδια γραμμή, «χωρίς εξαιρέσεις».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ οριοθέτησε με έμφαση την ταυτότητα του κόμματός του διατυπώνοντας αιχμές για την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα τον οποίο δεν κατονόμασε: «Είμαστε κανονικό κόμμα, όχι κόμμα ΙΧ», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό, αυτονομία και ήθος που δεν χωράει πολιτική εξόντωση αντιπάλων.

«Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν ήδη κριθεί από τους πολίτες, τώρα ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τέλος, έθεσε ανοιχτά ζήτημα αξιοπιστίας των δημοσκοπήσεων, επισημαίνοντας ότι «το κανονιστικό πλαίσιο είναι σαθρό και πρέπει να αλλάξει», ενώ σημείωσε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία Δημοσκοπήσεων «έχει πολύ καιρό να συνεδριάσει» παρατηρώντας πως το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται με μεγάλες διακυμάνσεις στα ποσοστά του από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση.