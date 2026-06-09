«Πέρασε» από την Ολομέλεια το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου

Μόνο με τις ψήφους της ΝΔ «πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου το οποίο τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, στις 12 Ιουνίου.

Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών», ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ καταψήφισαν.

Στόχος του νέου Συμφώνου, είναι σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και η ενίσχυση των επιστροφών.

«Το νέο Σύμφωνο, μπορεί να μην είναι όπως θα το επιθυμούσαμε καθώς ήταν ένας συμβιβασμός μεταξύ κρατών - μελών με διαφορετικά συμφέροντα και μεταξύ πολιτικών ομάδων στο Ευρωκοινοβούλιο. Επιτεύχθηκε όμως μια ισορροπία μεταξύ των χωρών πρώτης και δεύτερης υποδοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στράφηκε μάλιστα κατά του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι οι ευρωσοσιαλιστές είχαν υπερψηφίσει το Σύμφωνο στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και κατά των δεξιών κομμάτων, που όπως είπε, δεν στηρίζουν τα κέντρα επιστροφών.