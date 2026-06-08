Πλεύρης: Μέσα στο ‘27 ο πρώτος «κόμβος επιστροφών» εκτός Ε.Ε.

Άμεσα, εντός του 2026, αναμένεται να επέλθει συμφωνία με τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε το πιθανότερο το 2027 να λειτουργήσει εκεί ο πρώτος «κόμβος επιστροφών» για μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου απορρίφθηκαν, γνωστοποίησε ο Θάνος Πλεύρης.



Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σημείωσε, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής όπου συζητείται το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, πως οι σχετικές επαφές είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο.



Όπως εξήγησε, στο περιθώριο του Συμβουλίου των υπουργών Μετανάστευσης που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο, είχε μπαράζ επαφών με τους ομολόγους του από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία, με τις πέντε χώρες να έχουν συμφωνήσει ήδη προκειμένου να δημιουργηθεί κόμβος επιστροφής σε τρίτες χώρες της Αφρικής και της Ασίας.



«Εντός του 2026 θα επέλθει η συμφωνία με την τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες στην Αφρική και στην Ασία και η λειτουργία του κέντρου θα γίνει το 2027», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Γερμανία Αυστρία, Δανία Ολλανδία και Ελλάδα έχουμε συμφωνήσει προκειμένου που τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός της επόμενες ημέρες να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και κόμβο επιστροφής, δηλαδή χώρο επιστροφής σε τρίτη χώρα, εκτός ΕΕ. Ήδη όλες οι χώρες έχουμε κάνει επαφή με τρίτες χώρες».



«Προσωπικά έχω επικοινωνήσει με χώρες της Αφρικανικής ηπείρου, στις επαφές υπάρχει εμπιστευτικότητα», ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας πως τα κέντρα αυτά θα λειτουργήσουν υπό την πλήρη αιγίδα της Ε,Ε. και του ευρωπαϊκού δικαίου.