Βολουδάκη: «Συνεχίζουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα στο μεταναστευτικό»

Τη σταθερή βούληση της κυβέρνησης να συνεχίσει με σχέδιο, αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα τη διαχείριση του μεταναστευτικού υπογραμμίζει η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αξιολογήθηκαν τα τελευταία δεδομένα και καθορίστηκαν οι επόμενες κινήσεις, με έμφαση στον συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων.

Sevi Voloudaki

Η κ. Βολουδάκη τόνισε ότι βασικός στόχος παραμένει η αποτελεσματική προστασία των συνόρων, η εφαρμογή μιας αυστηρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής και η αντιμετώπιση των αυξημένων προκλήσεων με συνέπεια και ετοιμότητα.

«Το μεταναστευτικό απαιτεί σοβαρότητα, αποφάσεις και καθημερινή δουλειά», είναι το μήνυμα που μεταφέρει η υφυπουργός, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με σταθερό σχέδιο για τη διαχείριση του ζητήματος.