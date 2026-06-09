Μητσοτάκης: «Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της»

Στο διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησής του με τη Christiane Amanpour, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iefimerida.gr.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο βασίζεται στην οικονομική της ισχύ, σημειώνοντας πως η χώρα έχει ανταποκριθεί με επιτυχία σε διεθνείς προκλήσεις και απειλές.

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, έκανε λόγο για ενίσχυση των σχέσεων με χώρες του Κόλπου και στρατηγική συνεργασία με την Ινδία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αξιοποιεί τη γεωγραφική και ιστορική της θέση για να αναβαθμίσει τον ρόλο της.

«Η Ελλάδα ήταν πάντα στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας».

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

ΕΕ, ΗΠΑ και ενεργειακή στρατηγική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αφοσιωμένο μέλος της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ. Έδωσε έμφαση στον ενεργειακό τομέα, αναφερόμενος στο LNG, στους υδρογονάνθρακες και στη θέση της χώρας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ναυτιλία, σημειώνοντας ότι ο ελληνόκτητος στόλος αντιστοιχεί στο 1/5 του παγκόσμιου, αλλά και στις αμυντικές δαπάνες, τονίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής αυτονομίας και των διεθνών συνεργασιών.

«Ως Ελλάδα να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε αφοσιωμένο μέλος της ΕΕ, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Η σχέση μας αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα είναι πόλος σταθερότητας στην περιοχή».

Μέση Ανατολή και παγκόσμια αστάθεια

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σταθεροποίηση των τιμών και ένα πλαίσιο ελεύθερου εμπορίου και ναυσιπλοΐας.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία ως ευρωπαϊκή σύγκρουση, τονίζοντας ότι η Ρωσία πρέπει να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις, με εγγυήσεις ασφάλειας για το μέλλον της χώρας.

«Βασική υπόθεση για ειρηνευτική συμφωνία είναι να βρεθεί το σημείο επαφής. Ευελπιστώ ότι θα επιστρέψουμε σε αυτό με απτές εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα βάλει ξανά στο στόχαστρο την Ουκρανία. Είμαστε πιο κοντά στο να καταλάβει ότι δεν έχει νόημα αυτός ο πόλεμος»

ΕΕ - Κίνα και νέα παγκόσμια ισορροπία

Αναφερόμενος στις σχέσεις ΕΕ–Κίνας, σημείωσε ότι απαιτείται στρατηγική ισορροπία μεταξύ εμπορικών και παραγωγικών συμφερόντων, ενώ έκανε λόγο για νέα παγκόσμια τάξη και ανάγκη προστασίας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Τεχνητή νοημοσύνη και μέλλον της Ελλάδας

Κλείνοντας, χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη ως τη σημαντικότερη μεταβατική τεχνολογία της εποχής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει σταθερή μακροοικονομική βάση και συνεχή αναπτυξιακή πορεία τα επόμενα χρόνια.

«Στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλισουμε ότι τα θεμέλεια μένουν σταθερά ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Είναι αδιαπραγμάτευτο ώστε να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας, η Ελλαδα κινείται προς την σταθερότητα. Μειώνουμε έτσι φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές.»