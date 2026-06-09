Έξι χρόνια gov.gr: Το μήνυμα Μητσοτάκη και το επόμενο μεγάλο βήμα με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο απολογισμός της ψηφιακής μετάβασης του κράτους και οι επόμενοι στόχοι της κυβέρνησης βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης για τα έξι χρόνια λειτουργίας του gov.gr, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πως μπορεί να αλλάξει τη σχέση του πολίτη με το Δημόσιο.

Σε ανάρτησή του με αφορμή τη συμπλήρωση έξι ετών από τη δημιουργία της ψηφιακής πύλης, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια μεταρρύθμιση που μείωσε τη γραφειοκρατία, εξοικονόμησε χρόνο για τους πολίτες και συνέβαλε στη μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους.

«Το κράτος μπορεί να αλλάξει»

Ανατρέχοντας στην περίοδο πριν από τις εκλογές του 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η δημιουργία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτέλεσε κεντρική επιλογή της κυβέρνησης, με στόχο να απαντηθεί ένα διαχρονικό ερώτημα των πολιτών: αν το κράτος μπορεί πραγματικά να αλλάξει. Όπως τόνισε, η πορεία του gov.gr απέδειξε ότι η αλλαγή αυτή είναι εφικτή όταν η τεχνολογία αξιοποιείται ως εργαλείο μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μάχη κατά της γραφειοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η απλοποίηση των διαδικασιών δεν διευκολύνει μόνο τους πολίτες, αλλά ενισχύει και τη διαφάνεια.

«Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια εστία διαφθοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ένα πιο ψηφιακό, απλό και φιλικό κράτος περιορίζει τέτοιου είδους φαινόμενα.

Το επόμενο βήμα είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο πρωθυπουργός έστρεψε το βλέμμα και στην επόμενη ημέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού, σημειώνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης και να οδηγήσει σε πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες για τους πολίτες.

Όπως ανέφερε, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να μειώσουν τον χρόνο διεκπεραίωσης διαδικασιών, να περιορίσουν τον διοικητικό φόρτο και να προσφέρουν πιο άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και μέσω νέων μορφών επικοινωνίας με το Δημόσιο.

Πάνω από 2.250 ψηφιακές υπηρεσίες

Στην εκδήλωση με τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!» παρουσιάστηκε το αποτύπωμα της ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία πλέον περιλαμβάνει περισσότερες από 2.250 ψηφιακές υπηρεσίες και έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει ένα σημαντικό ψηφιακό άλμα τα τελευταία χρόνια, ενώ έκανε λόγο και για διεθνή αναγνώριση της ελληνικής εμπειρίας στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.

«Το μέλλον τρέχει και η πρόοδος της τεχνολογίας δεν σταματά», σημείωσε, δίνοντας το στίγμα για την επόμενη φάση του ψηφιακού κράτους, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.